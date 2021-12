Da Redação

Cidade mineira recebe título de Jogos NFT no Brasil

Nesta quarta-feira (22), uma pequena cidade do interior de Minas Gerais recebeu o título de pioneira dos jogos NFT no Brasil.

continua após publicidade .

O título foi conferido através de um Decreto do Prefeito do Município que reconheceu a importância da instalação, naquela localidade, da sede uma grande empresa que atua no segmento e por ser ela a primeira registrada no País.

A publicação da norma tem o propósito de “conferir destaque ao Município, tornando-o referência no segmento e contribuindo para o desenvolvimento do negócio e a inovação do cenário tecnológico e social, fomentando a geração de trabalho e renda, a atração de novos investimentos e movimentação da economia local.”

continua após publicidade .

E pra você que não entendeu nada, digamos que o universo em que se encontram inseridos os jogos NFT, chamado Metaverso, é uma novidade promissora a nível global e chega com tudo em território nacional após grande repercussão envolvendo celebridades internacionais como Shawn Mendes, Paris Hilton, Ashton Kutcher e Justin Bieber, além de grandes marcas como Nike e Adidas.

NFT é a sigla para o termo non fungible token, ou “token não fungível” e representa algo específico e individual, algo que não pode ser substituído, atingindo valores imensuráveis de venda no metaverso em que estiver inserido.

Fato é que a introdução do NFT no mundo dos jogos digitais representa uma grande transformação, uma relação direta entre o entretenimento e o mercado financeiro e aderir à novidade já é visto como uma ótima opção de investimento, motivo pelo qual não poderia deixar de ser atrativo ao município, que se beneficiará do crescimento do negócio ali recém instalado.

Centenas de municípios já fazem parte do quadro de players da empresa chamada ORBE888 e vem obtendo excelentes retornos financeiros, o que tem movimentado a economia local e criado boas expectativas para um futuro próximo na pequena cidade, que também sentiu a crise pós pandemia e vislumbra, agora, um cenário próspero para os dias vindouros.