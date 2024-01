Cidade do RJ nomeia filho de ministra após receber verba de R$ 55 mi

Márcio Lima Sampaio, filho da ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi nomeado na última sexta-feira (5) como secretário da Cultura de Cabo Frio (RJ). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do município, que tem 230.378 habitantes, e ocorre um mês após o Ministério da Saúde destinar R$ 55,4 milhões à prefeitura. A verba foi direcionada por meio da portaria GM/MS nº 2.169 e chamou atenção pelos valores recebidos.

Outros 13 municípios receberam verbas bem inferiores. Apucarana está na lista e recebeu R$ 2 milhões. Outros municípios do Paraná também foram contemplados: Colorado (R$ 1 milhão), Guarapuava (R$ 1 milhão), Loanda (R$ 1,7 milhão), Paranavaí (R$ 4 milhões) e Pato Branco (R$ 1 milhão). Os maiores valores repassados, depois de Cabo Frio, foram para Manacapuru (AM) e São José do Rio Preto (SP), com R$ 11 milhões cada.

O Ministério da Saúde disse, em nota, que a ministra não teve nenhuma relação com a nomeação do filho para secretário de Cultura de Cabo Frio e que as demandas por verbas por parte do município tiveram origem ainda na administração anterior, sendo atendidas "seguindo critérios técnicos, assim como as demandas de outras cidades".

Já a Prefeitura de Cabo Frio, também em nota, afirmou que “a prefeita Magdala Furtado levou em consideração a proximidade de Sampaio com o Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o que vai ajudar o município a levar mais projetos e atrair recursos para Cabo Frio“.

Com informações do site Poder 360