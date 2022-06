Cidade de SP tem madrugada gelada; temperatura chega a 1 grau C na zona sul

Isabela Moya - Especial para o jornal O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A cidade de São Paulo teve uma madrugada fria nesta segunda-feira, 13, com os termômetros alcançando 1ºC em Engenheiro Marsilac e 2°C em Capela do Socorro, ambos na extrema zona sul, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da Prefeitura. São Mateus, na zona leste, registrou 4ºC e, Perus, na zona noroeste, 5ºC.

continua após publicidade .

A média na capital paulista às 6 horas era de 6°C e a máxima não deve ultrapassar 16ºC durante o dia.

Não há previsão de chuva.

continua após publicidade .

Na Região Metropolitana de São Paulo, Santana de Parnaíba chegou a 4ºC e Mauá, 5ºC.

Entre as capitais brasileiras, São Paulo teve a segunda menor temperatura às 7h30, 8°C, ficando atrás apenas de Campo Grande,com 6ºC, segundo a Climatempo. Enquanto isso, capitais do Sul, como Porto Alegre e Florianópolis, marcam 10ºC.

Acolhimento

continua após publicidade .

Devido às baixas temperaturas, governo paulista decidiu reabrir a estação Pedro II do Metrô, na Linha 3-Vermelha, para abrigar pessoas em situação de rua desde sábado. Na última noite, 21 pessoas foram acolhidas no local, sendo 18 homens e três mulheres.

O acolhimento está previsto para acontecer, à princípio, até esta segunda-feira, começando às 19h e se estendendo até as 8h do dia seguinte, com distribuição de colchões, cobertores, kits de higiene e refeições. Na manhã seguinte, os abrigados são encaminhados à unidade 25 de março do Bom Prato para o café da manhã.

Previsão para a semana

continua após publicidade .

Ainda conforme o CGE, a madrugada de terça-feira ainda será gelada, e os termômetros devem registrar em média 10°C, mas os ventos de Sudeste potencializam a sensação de frio. O sol vai predominar ao longo do dia, mas as temperaturas máximas não devem passar dos 16°C.

O ar frio polar só começa a perder força a partir da próxima quinta-feira, quando há gradativa diminuição da sensação de frio.

No início da próxima semana, a sensação gelada deve voltar. O extremo sul da capital mais segue sendo a região de frio mais intenso.