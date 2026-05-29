Cidade de SP tem alta de estupros e latrocínios em abril; roubos e homicídios caem

A cidade de São Paulo teve alta de 25,7% nos estupros em abril deste ano ante o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 29, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Os casos subiram de 241 para 303. Houve aumento também de latrocínios (roubos seguidos de morte), marcados por uma sequência de ocorrências no fim de abril: foram 4 casos, um a mais do que no mesmo recorte de 2025.

Como mostrou o Estadão, os casos de latrocínio, que envolvem principalmente assaltos por bandidos de moto, seguem chamando atenção também em maio - mês para o qual ainda não há registros oficiais. Foram ao menos outros 4 registros neste mês. Entre eles, a morte do ex-piloto do Globocop, no Butantã, zona oeste, e do irmão de um policial militar, no Morumbi, região sul.

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Os dados divulgados nesta sexta apontam que, na contramão da piora nesses indicadores, os roubos e furtos caíram, respectivamente, 11,4% e 3,7% na capital. Enquanto isso, os homicídios tiveram queda 8,2% no período. O comportamento foi relativamente parecido no Estado, com duas únicas diferenças: houve aumento nos assassinatos e queda nos latrocínios em abril.

Em nota, a secretaria afirma que tem ampliado canais de denúncia de violência sexual e que "monitora e enfrenta todas as modalidades criminosas, incluindo os casos de latrocínio e estupro mencionados pela reportagem do Estadão, por meio de ações integradas de inteligência, investigação, policiamento ostensivo e atendimento especializado às vítimas". A pasta afirmou ainda que, a despeito da alta em abril na capital, houve "queda consistente" nos roubos seguidos de morte no primeiro quadrimestre.

"As reduções ocorrem em meio ao reforço das ações conjuntas das polícias Civil e Militar, com intensificação do policiamento ostensivo, operações contra quadrilhas e organizações criminosas, ampliação das investigações e retirada de armas ilegais de circulação. Somente na capital, 951 armas foram apreendidas e mais de 15 mil criminosos foram presos ou apreendidos pelas forças de segurança no período", acrescenta (mais abaixo).

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A alta de estupros na capital paulista em abril consolida uma tendência que já vinha sendo observada ao longo do ano. Nos quatro primeiros meses, houve alta de 7,10% nesse indicador na cidade, com 1.131 ocorrências. Já o Estado apresentou aumento de 2,9%.

Casos recentes chocam pela brutalidade. No fim de abril, a Polícia Civil apreendeu três adolescentes suspeitos de participar de um estupro coletivo de vulneráveis após denúncias sobre vídeos que circulavam pelas redes sociais e mostravam o abuso sexual de duas crianças, uma de 7 e outra de 10 anos. O secretário da Segurança Pública do Estado, Osvaldo Nico Gonçalves, chegou a dizer que não conseguiu ver as imagens até o final em razão da brutalidade.

O caso ocorreu em 21 de abril na comunidade de União de Vila Nova, bairro na Subprefeitura de São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Dias depois, foram presos ainda um quarto adolescente e um adulto, que estava foragido na Bahia.

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Entre outros casos, a Polícia Civil também investiga um estupro coletivo contra uma adolescente de 14 anos, praticado na zona leste da capital paulista. A vítima é deficiente e as agressões teriam sido cometidas por até 10 rapazes, todos menores de idade. O caso aconteceu em março, mas foi registrado nesta semana na 8ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a polícia mantém diligências buscando o esclarecimento dos fatos. O caso teria sido descoberto após a mãe da vítima ver imagens do ato circulando na internet. "Detalhes serão preservados por envolver menores e por se tratar de crime sexual", disse a pasta, em comunicado.

Onda de latrocínios também chama atenção das autoridades

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Como vem mostrando o Estadão, marcada por abordagens de motociclistas e tentativas frustradas de reação das vítimas, uma sequência de latrocínios também tem assustado moradores de São Paulo. Foram ao menos sete casos no intervalo de pouco mais de um mês, entre meados de abril e o fim de maio - os casos mais recentes, porém, ainda não estão nas estatísticas oficiais.

Somente na semana passada a capital teve três ocorrências, mais do que em todo o mês de maio do ano passado, quando foram dois registros. No último dia 17, um domingo, Leandro Fernandes de Souza, de 40 anos, foi morto ao tentar reagir a um assalto na Rua do Símbolo, na região do Morumbi.

O boletim de ocorrência do caso, obtido pelo Estadão, aponta que a vítima estava na festa de aniversário da sobrinha quando saiu do local para fumar com o irmão, que é policial militar. Por volta das 21h, uma moto com dois assaltantes se aproxima.

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Outro caso foi o ex-piloto do Globocop, helicóptero usado pela Rede Globo para reportagens, Odailton de Oliveira Silva, de 77 anos, morto em uma tentativa de assalto no Butantã. Dato, como era conhecido, dirigia um Jeep Renegade preto na tarde da última terça-feira, 19, na Avenida Rio Pequeno quando foi abordado por um motociclista. Ao tentar reagir, foi baleado na cabeça.

Os casos em sequência ocorrem pouco mais de um ano após latrocínios como o do ciclista Vitor Medrado, morto com um tiro à queima-roupa em fevereiro do ano passado perto do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste. "Parece uma roleta-russa o tempo todo", disse meses depois a viúva de Medrado ao Estadão. Na época, mais de uma dezena de suspeitos de envolvimento direto ou indireto no caso e em outros latrocínios foram presos.

Criminalidade na capital em abril

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Estupros: foram 303 casos em abril deste ano, alta de 25,73%;

Latrocínios: foram 4 vítimas em abril deste ano, alta de 33,33%.

Homicídios: foram 45 vítimas em abril deste ano, queda de 8,16%;

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Roubos: foram 7.459 casos em abril deste ano, queda de 11,42%;

Furtos: foram 20.114 casos em abril deste ano, queda de 3,68%;

Dados no Estado de São Paulo

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Estupros: foram 1.328 casos em abril deste ano, alta de 13,12%;

Homicídios: foram 210 vítimas em abril deste ano, alta de 2,94% em relação ao mesmo mês de 2025;

Roubos: foram 12.036 casos em abril deste ano, queda de 13,91%;

Furtos: foram 44.640 casos em abril deste ano, queda de 4,09%;

Latrocínios: foram 12 vítimas em abril deste ano, queda de 14,29%.

A Secretaria da Segurança Pública afirma, em relação aos crimes sexuais, que "todas as ocorrências são investigadas e que o enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes é prioridade da atual gestão". "O Estado tem ampliado canais de denúncia, acolhimento especializado e medidas de proteção às vítimas", afirma a pasta.

"Atualmente, São Paulo conta com 144 Delegacias de Defesa da Mulher, 220 Salas DDM para atendimento remoto e mais de 650 policiais especializados. Também foram implantadas Salas Lilás em unidades do Instituto Médico Legal para atendimento humanizado às vítimas", acrescenta.

Segundo a secretaria, entre as medidas recentes, o governo lançou a Patrulha SP Mulher Segura, da Polícia Militar, que contará com 101 viaturas exclusivas em diversos municípios até o fim de 2026, além da criação de 40 Espaços Lilás em unidades da PM. Já aplicativo SP Mulher Segura soma 64 mil usuárias, mais de 2,5 mil boletins de ocorrência registrados e 16,6 mil acionamentos do botão do pânico desde 2024.

"A SSP também destaca ações como o monitoramento eletrônico de agressores, que já alcançou 1,3 mil autores de violência doméstica; o auxílio-aluguel para mulheres vítimas, que beneficiou 4,6 mil pessoas desde 2025; e a expansão das Casas da Mulher Paulista, com 20 unidades inauguradas e outras 16 em construção", afirma. "Na capital paulista, os feminicídios foram zerados em abril, resultado que não era alcançado desde janeiro de 2023", finaliza o comunicado.