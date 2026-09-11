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Cidade de SP registra 29 casos de sarampo em oito distritos; veja onde

Escrito por Leonardo Siqueira e Letícia Cardoso (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cidade de São Paulo confirmou 29 casos de sarampo em 2026, sendo dois deles de origem importada, da Bolívia e da Guatemala. Os outros 27 foram registrados entre junho e agosto entre moradores das regiões norte, sul e leste da capital, informou a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Veja quais distritos.

A imunização é a principal forma de prevenção contra a doença.

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Nesta sexta-feira, 11, foram confirmados dois novos casos na cidade: uma bebê de seis meses, com o esquema vacinal incompleto, e um homem de 28 anos. Além dos 29 registrados na capital, há dois casos em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e um em Guarulhos, na região metropolitana.

Desses, 23 das 32 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam o esquema vacinal incompleto. O Estado de São Paulo soma 32 casos confirmados somente neste ano, segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde.

Os dois novos casos foram notificados em agosto e estão relacionados a cadeias de transmissão já identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde. As amostras foram analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

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Vacinação na capital paulista

Além da vacinação de rotina, a capital paulista realizou uma campanha contra a doença e todos os postos aplicaram a dose de reforço em pessoas de 6 meses a 59 anos.

Agora, o reforço está disponível em três distritos da zona norte da cidade:

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- Vila Maria

- Vila Medeiros

- Vila Guilherme

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Vacinação em todo o Estado

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde dos 645 municípios do estado.

Os públicos elegíveis para a vacinação contra o sarampo são:

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Crianças

Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo.

Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo.

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Pessoas de 15 meses a 29 anos

Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas de 30 a 59 anos

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Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.

Trabalhadores da saúde

Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

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Dose zero para bebês

A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que residem nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.

A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.

A dose zero não substitui as doses previstas no calendário vacinal. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

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