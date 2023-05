Cidade de SP registra 12ºc antes de chegada de massa de ar polar e frio recorde

(via Agência Estado)

A cidade de São Paulo amanheceu com uma temperatura média de 12,3ºC neste sábado, 13, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. A previsão é de que o frio se torne mais intenso nos próximos dias, com a chegada de uma massa de ar de origem polar. Há a expectativa de registro da menor temperatura do ano neste domingo, 14, durante o Dia das Mães, como ocorreu no feriado de Tiradentes, em 21 de abril, quando a média paulistana foi de 11,2ºC.

Para o sábado, a temperatura se manterá mais amena ao longo do dia, com uma média que poderá chegar a 20ºC, e sol entre nuvens. Não há previsão de chuva. Na madrugada, as temperaturas mais baixas registradas na cidade foram de 9,9ºC e 10,5ºC, respectivamente na Capela do Socorro e em Parelheiros, na zona sul, de acordo com o CGE.

O início da semana será marcado pela sensação de frio e tempo seco, com poucas nuvens. A temperatura estimada para a madrugada de domingo é de 11ºC, com possibilidade que suba para 21ºC pela tarde. A média para a segunda-feira, 15, é semelhante, com a previsão de mínima de 12ºC e máxima de 22ºC, ainda segundo o CGE.

Em outras capitais, como Curitiba, Porto Alegre e Vitória, também há previsão de frio recorde. Ao longo da semana, cidades da região Sul registraram geada. Na madrugada de quarta-feira, 10, os termômetros marcaram 2,2°C negativos, pela medição do Epagri-Ciram, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina.