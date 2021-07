Cidade de São Paulo Vacina adultos de 29 e 28 anos contra covid na próxima semana

Da Redação

A Prefeitura de São Paulo ampliará a vacinação contra covid-19 na próxima semana para novas faixas etárias. A população com 29 anos poderá receber o imunizante a partir da terça-feira, 27, enquanto a de 28 anos precisará esperar até a quinta-feira, 29.

continua após publicidade .

Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, a segunda-feira, 26, será uma repescagem para as pessoas com até 30 anos e demais grupos prioritários. Além disso, terá a aplicação da segunda dose domiciliar para 652 gestantes e puérperas que receberam a primeira dose do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

Na terça-feira e na quarta-feira, 28, será a vez do público com 29 anos, estimado em 143.861 pessoas. A quinta e a sexta-feira, 30, são voltadas para quem tem 28 anos, população estimada de 145.496 adultos. Não há previsão até o momento de ampliação para novas faixas etárias ainda na semana que vem.

continua após publicidade .

Segundo a Prefeitura, as doses destinadas à nova faixa etária estão com a previsão de entrega para esta sexta-feira, 23. Na quarta-feira, 21, a cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 9 milhões de vacinas aplicadas, das quais 6,6 milhões foram de primeira dose, 2,1 milhões de segunda dose e outras 305 mil de dose única.

O governo estadual e a prefeitura têm declarado que toda a população com 18 anos ou mais receberá ao menos uma dose até agosto. A previsão da gestão João Doria (PSDB) é começar a imunização de adolescentes de 12 a 18 anos no fim do próximo mês.

As aplicações ocorrem em drive-thrus, mega postos e farmácias, das 8h às 17h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Para agilizar a fila, a recomendação é fazer o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). Além disso, é necessário levar um documento de identificação e um comprovante de residência.

continua após publicidade .

O público de faixas etárias ainda não contempladas pode se inscrever nas listas de espera das unidades de saúde. A chamada "xepa da vacina" abrange a aplicação das doses remanescentes dos frascos abertos no fim da tarde.

VEJA OS ENDEREÇOS DOS MEGAPOSTOS E DRIVE-THRUS DA CIDADE DE SÃO PAULO:

1) SHOPPING ARICANDUVA

continua após publicidade .

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva - CEP: 03930-110

2) CATEDRAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

continua após publicidade .

Praça Aleixo Mafra, 11 - São Miguel Paulista

3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

continua após publicidade .

4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

5) JARDIM NGELA

continua após publicidade .

Estrada do M'Boi Mirim, 5.203 - Edifício Garagem (Ao lado do terminal Jardim ngela)

6) CLUBE HEBRAICA

continua após publicidade .

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

7) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

continua após publicidade .

8) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400, Jardim América

9) GALERIA PRESTES MAIA

continua após publicidade .

Praça do Patriarca, 2 - Sé

10) SHOPPING IBIRAPUERA

continua após publicidade .

Avenida Moaci - S/N altura do n°157

11) SESI AE CARVALHO

Rua Deodato Saraiva da Silva, 110, Arthur Alvim

continua após publicidade .

12) SHOPPING RAPOSO TAVARES

Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 - 05576-100

13) EXTRA AEROPORTO

continua após publicidade .

Avenida Washington Luiz , 5.859. Acesso pela Rua Brás de Arzão, em frente ao número 161

14) PETZ TEOTÔNIO VILELA

continua após publicidade .

Av. Senador Teotônio Vilela, 4482 - Vila São José

15) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459 - Andar térreo -Vila Prel - Cep 05777-001

continua após publicidade .

16) CEU PARELHEIROS

Rua José Pedro de Borba, 20 - Entrada pelo portão 3

17) LAR CENTER

continua após publicidade .

Av. Otto Baumgart, 500 - Em frente à Fast Shop

18) BUFFET COLONIAL

continua após publicidade .

Av. Indianópolis, 300, Indianópolis

19) FMU SANTO AMARO

Av. Santo Amaro, 1239 - Vila Nova Conceição

continua após publicidade .

20) MEGA POSTO CENTRO CULTURAL GRAJAÚ

Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América/SP - 04822-230

21) ARENA NEO QUÍMICA CORINTHIANS

continua após publicidade .

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4, Itaquera - CEP: 08295-005

22) IGREJA BOAS NOVAS

continua após publicidade .

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente - CEP: 03140-020

23) AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589, Portão 9, entrada KRF, Interlagos - CEP: 04815-160

continua após publicidade .

24) MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2), Barra Funda - CEP: 01156-000

25) CLUBE PAINEIRAS MORUMBI

continua após publicidade .

Av. Dr. Alberto Penteado, 605

26) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA - Desativado temporariamente

continua após publicidade .

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 - CEP: 04005-040

27) PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Portão 3, Alto de Pinheiros - CEP 05461-010

continua após publicidade .

28) CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261, Jardim Luzitania - CEP: 04032-000

29) SHOPPING ARICANDUVA

continua após publicidade .

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva -

Funciona também como Mega Posto para atendimento de pedestres

30) CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38, Santana - CEP: 02012-021

31) CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América - CEP: 01428-900

32) SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Reg. Feijó, 1.739, Tatuapé - CEP: 03342-900

33) HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga - CEP: 04263-200

34) SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão5, Interlagos - CEP: 04661-200

35) SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM

Avenida Guarapiranga, 1.695, Parque Alves de Lima - CEP: 04902-005

36) SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Avenida Marechal Tito, 3.012, Itaim Paulista - CEP: 08160-495

37) SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel - CEP: 05777-001

38) NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S. A

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro - 04605-000

39) MEGA VILA MARIA

Rua Gastão Madeira, 226, Vila Maria Alta - 02131-080

40) SHOPPING JARDIM SUL

Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 - Vila Andrade - 05716-070

41) CANTAREIRA NORTE SHOPPING

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 - Jd Pirituba - 02984-035