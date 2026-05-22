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Cidade de São Paulo registra a tarde mais fria do ano nesta sexta

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 20:40:00 Editado em 22.05.2026, 20:47:35
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A cidade de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano neste sexta-feira, 22. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a média da temperatura máxima chegou aos 15,1°C. O frio superou a máxima de 15,9°C de quinta, até então a tarde mais fria de 2026.

A presença da massa de ar frio e úmida manteve o dia com muita nebulosidade e pequena amplitude térmica. Nas próximas horas, os ventos que sopram do mar facilitam a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista. Desta forma, o céu continua encoberto com garoa ocasional. A temperatura apresenta lento declínio.

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De acordo com a Defesa Civil da Cidade de São Paulo, a capital está em estado de atenção para baixas temperaturas até o sábado, 23.

Como fica o tempo no final de semana?

A propagação de instabilidades associadas a um cavado, área de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera, vai provocar tempo chuvoso no sábado, 23.

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Há potencial para chuvas generalizadas, intermitentes, com intensidade moderada a forte, e formação de alagamentos. Há potencial para rajadas de vento de até 60 Km/h. A temperatura permanece baixa, com mínima de 14°C e máxima que não supera os 18°C.

No domingo, 24, o tempo continua instável. Há potencial para garoa e chuva fraca ao longo do dia. Atenção para as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta o risco para deslizamentos de terra. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15°C na madrugada e a máxima de 21°C no início da tarde.

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