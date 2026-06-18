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Cidade da Grande SP passa a restringir tarifa zero e cobrar de não moradores

Escrito por Adan Neto (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 16:10:00 Editado em 18.06.2026, 18:55:20
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A prefeitura de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, anunciou nesta quinta-feira, 18, medidas de restrição da tarifa zero dos ônibus municipais. O benefício passará a ser destinado apenas a moradores da cidade e grupos específicos. A mudança entra em vigor no dia 15 de julho.

Segundo a gestão municipal, a limitação do programa, que garante a gratuidade do transporte público no município, ocorre em função do crescimento da demanda.

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O projeto, implementado em novembro de 2023, previa o aumento de 50% no fluxo de passageiros. Porém, a administração atual afirma que o crescimento foi de 300% desde a adoção da medida.

"Isso resultou na queda da qualidade do serviço, com ônibus lotados e reclamações dos usuários", alega o prefeito Tite Campanella.

A partir do dia 15 de julho, a tarifa zero será mantida aos moradores de São Caetano do Sul cadastrados na bilheteria eletrônica. Além disso, grupos específicos também continuam com o benefício, entre eles se enquadram:

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- Idosos acima de 60 anos;

- Pacientes da rede pública de saúde de São Caetano do Sul em tratamento de câncer;

- Servidores públicos municipais; Estudantes matriculados na USCS e na Fundação das Artes, bem como matriculados nas unidades de São Caetano do SESI, SENAI, ETEC, FATEC, Instituto Mauá de Tecnologia e Faculdade Paulista de Serviço Social;

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- Idosos com idade entre 60 e 65 anos, não abrangidos pela gratuidade prevista na legislação federal;

- Profissionais das forças de segurança pública nacional, estadual ou municipal, incluídos os integrantes do Tiro de Guerra, desde que uniformizados em serviço.

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Restrição São Caetano Tarifa Zero
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