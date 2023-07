Ciclone: travessia de balsa opera com restrição entre Guarujá e Bertioga

Cidades do litoral de São Paulo ainda se recuperam dos reflexos do ciclone extratropical que atingiu o Sul do País entre quarta, 12, e quinta-feira, 13. Na manhã deste sábado, 15, a travessia de balsas entre Guarujá e Bertioga operava com redução de capacidade, devido à maré agitada.

Em Bertioga, as rajadas de vento causaram a queda de 60 árvores e várias residências foram atingidas. Moradores, voluntários e equipes da prefeitura ainda trabalham na recuperação das avarias. A gestão municipal informou que, embora o tempo tenha melhorado, a Defesa Civil se mantém em alerta devido ao mar com ondas fortes.

A Festa da Tainha, evento tradicional que aconteceria neste fim de semana, foi adiada devido à previsão de ventos fortes. Segundo a prefeitura de Bertioga, a medida preventiva foi definida conforme orientação da Defesa Civil, de que é necessário evitar locais abertos e descampados. A festa foi transferida para o próximo fim de semana.

Em Cubatão, outra cidade afetada pela ventania, a prefeitura assinou decreto de estado de alerta, devido à instabilidade das condições climáticas. O município contabilizou a queda de 40 árvores em vários bairros. Três casas que foram atingidas por árvores estão sendo recuperadas. A prefeitura recupera também o almoxarifado central, que teve o telhado avariado.

Duas mortes foram registradas na quinta-feira, 13, em consequência dos reflexos do ciclone extratropical no interior e litoral de São Paulo. Em São José dos Campos, a estudante de medicina Camila Martins Araújo, de 24 anos, fazia aula prática em um veículo de autoescola quando o carro foi atingido pela queda de uma árvore de 29 metros.

Levada ao hospital, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo da jovem foi sepultado nesta sexta-feira, em São José dos Campos.

Em Itanhaém, no litoral sul, a idosa Iracy Alves de Oliveira, de 80 anos, morreu eletrocutada após ser atingida por fios eletrificados que caíram durante a ventania. De acordo com familiares, a idosa ficou sem energia em casa e saiu à rua para pedir informações à vizinha, quando tocou em um cabo elétrico pendurado, que se rompeu após ser atingido pela queda de ganhos de uma árvore.

Em nota, a Neoenergia Elektro lamentou o acidente e disse que as rajadas provocaram a queda da fiação e o contato acidental com o corpo da mulher.

Bloqueios no Sul

Duas rodovias continuam bloqueadas no interior do Rio Grande do Sul devido aos danos causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Sul do País entre quarta e quinta-feira. A ERS 494 está interditada nos dois sentidos, no km 7, em Morro Azul, devido aos danos causados no desvio existente no local, onde uma ponte caiu em junho. A previsão é de que o desvio seja reaberto ainda neste sábado.

Em Alto Feliz, a VRS 826 está interditada no km 9,2, devido a avarias na estrutura de uma ponte. Conforme a Defesa Civil do Estado, o ciclone causou estragos em 63 cidades. Duas pessoas morreram: um homem de 68 anos que teve a casa atingida por uma árvore, em Rio Grande, outro de 43 achado morto no rastro do ciclone, em Lajeado, no Vale do Taquari.

Em Sede Nova, norte gaúcho, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Em Santa Catarina, outro estado atingido pelo ciclone, um homem morreu em Brusque, ao ser atingido pela queda de uma árvore.