Ciclone provoca quatro mortes no Rio Grande do Sul

Quatro pessoas morreram vítimas de um ciclone extratropical que atingiu o litoral do Rio Grande do Sul desde a noite de quinta-feira (15). O fenômeno provocou chuva ininterrupta e diversos estragos. A região leste do Estado, que inclui, além do litoral, parte da serra gaúcha, a região dos vales e a região metropolitana de Porto Alegre, foi a mais afetada.

Segundo a Defesa Civil, dois óbitos foram registrados na cidade de São Leopoldo, onde choveu mais de 255 milímetros nas últimas 24 horas. As vítimas são um homem de 23 anos, que sofreu uma descarga elétrica, e outro rapaz que teve o carro arrastado pela enxurrada. As outras duas mortes confirmadas até agora ocorreram em Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Ainda segundo a Defesa Civil, são mais dez desaparecidos. Destes, sete são em Caraá, dois em Três Forquilhas e um em Maquiné.

Pelo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade às vítimas gaúchas. O governador Eduardo Leite (PSDB) também publicou em seu perfil o vídeo de um telefonema entre ele e o presidente. Os ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Paulo Pimenta (Comunicação Social) irão ao Rio Grande do Sul para acompanhar o trabalho.

Em alguns municípios do Rio Grande do Sul, a quantidade de chuva nas últimas 24 horas ultrapassou em quase duas vezes o previsto para o mês. Apenas em Porto Alegre choveu mais de 155 milímetros. Os ventos chegaram até a 200 km/h, deixando mais de 460 mil gaúchos sem energia elétrica.

