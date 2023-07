Ciclone no Sul: Microexplosão provoca estragos em cidade de Santa Catarina

Um galpão em Herval DOeste, cidade a oeste de Santa Catarina, ficou destruído nesta terça-feira, 11, em consequência dos ventos fortes e da queda de árvores provocados pelas tempestades que atingem a região. Segundo a Defesa Civil do Estado, que classificou o fenômeno meteorológico como uma "microexplosão", as rajadas de vento chegaram a atingir 100km/h e são reflexo do ciclone extratropical que afeta o Sul do País neste momento.

"O mau tempo já está afetando Santa Catarina com chuva e ventos fortes. As regiões mais atingidas até agora são oeste e meio-oeste. Na minha cidade, Herval dOeste, a situação é de tristeza e preocupação. O governo segue monitorando a situação e está preparado para a pronta-resposta a estas situações. É fundamental que a população se mantenha informada sobre os alertas emitidos pela Defesa Civil e se proteja", disse o governador do Estado, Jorginho Mello (PL).

De acordo com a Defesa Civil, o grande oeste do Estado tem enfrentado pancadas intensas de chuva, incidência de raios, fortes rajadas de vento e queda de granizo, que resultaram em alagamentos, destelhamento de casas, quedas de árvores e postes de energia e danos associados à queda de granizo em algumas cidades.

"Além de Herval DOeste, as cidades de Maravilha, Saudades, Piratuba, Cordilheira Alta, Nova Erechim e Pinhalzinho também registraram danos", afirma a autarquia.

De acordo com a Climatempo, deve chover até a próxima terça-feira, 18, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva forte até pelo menos sexta-feira, 14.

Pessoas que moram em áreas de risco devem procurar a ajuda da Defesa Civil da sua cidade ou Estado pelo telefone 199. Em caso de emergência, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros, no 193.