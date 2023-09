Ciclone no Rio Grande Sul: nº de desaparecidos cai para 9 após buscas da polícia

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada já provocaram a morte de 47 pessoas. Há ainda nove desaparecidos. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 12, pela Defesa Civil e pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza (MDB).

No início da semana, a Defesa Civil chegou a anunciar que o total de desaparecidos ainda estava em 46 pessoas. No fim da manhã desta terça, Gabriel Souza informou em entrevista coletiva que a maioria delas já havia sido encontrada.

"(Entre os desaparecidos há) dois de Lajeado, um de Roca Sales, quatro de Muçum, um de Arroio do Meio e, agora, (mais) um de Encantado. Oito desaparecidos estão confirmados. Vamos fazer um trabalho de investigação sobre um novo nome que acabou de nos chegar", afirmou o vice-governador, que coordena o gabinete de crise instalado na prefeitura de Encantado, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas. "A lista é dinâmica", acrescentou.

A grande diferença no número de desaparecidos decorre da ação da Polícia Civil que iniciou nos últimos dias. Agentes da corporação têm visitando casas e abrigos dos sete municípios mais atingidos pelas chuvas naquela região em busca de pessoas cujo paradeiro era dado como incerto. Dezenas delas foram encontradas em casas de parentes.

As fortes chuvas atingiram 97 municípios do Rio Grande do Sul, deixando 4,8 mil desabrigados e mais de 20 mil desalojados. Ao todo, 340.928 pessoas foram afetadas. Além dos 47 mortos, há 925 feridos.

Após uma noite marcada por fortes rajadas de ventos em diferentes regiões do stado, as chuvas devem continuar pelo menos até esta quarta-feira. De acordo com a MetSul, uma frente fria avança nesta terça pelo Rio Grande do Sul "e traz dia de muitas nuvens com chuva no oeste, centro e no sul. Alerta-se para chuva localmente forte e com elevados volumes, além de temporais isolados de vento e granizo".