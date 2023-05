Ciclone extratropical provoca ventania no Sudeste do Brasil

Renata Okumura (via Agência Estado)

Um grande ciclone extratropical se desloca sobre o oceano na costa do Sudeste, influenciando na condição climática da região a partir desta quarta-feira, 17. De acordo com a Climatempo, embora o sistema tenda a se afastar do País, ele provoca ventos fortes sobre a superfície oceânica, que também deixam o mar agitado. Em razão disso, a Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca no litoral da região Sudeste válido até as 21h da próxima sexta-feira, 19.

"De Ilhabela, no litoral de São Paulo, até Linhares, no Espírito Santo, há condições para ondas entre 2,5 e 3 metros", afirma a empresa brasileira de meteorologia. Também foi emitido alerta da Marinha do Brasil para a possibilidade de vento forte na área costeira entre Maricá, no Rio De Janeiro, até Vitória, no Espírito Santo. Neste caso, o informe é válido até as 21h desta quinta-feira, 18.

Plataformas da Petrobras

Desde a tarde de terça-feira, 16, as plataformas de petróleo da Petrobras localizadas na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, começaram a registrar fortes rajadas de vento provocadas pelo ciclone extratropical.

Segundo a Climatempo, as rajadas mais intensas ocorrem na plataforma Albacora, onde atingiram velocidade entre 60 km/h e 80 km/h. Desde a madrugada desta quarta-feira, porém, a ventania está ainda mais forte, com rajadas frequentes entre 70 e 85 km/h. Por volta de 0h30, no entanto, uma rajada chegou aos 92 km/h e por volta da 1h da madrugada, outra rajada chegou aos 103 km/h.

De acordo com a empresa brasileira de meteorologia, para o litoral norte do Rio de Janeiro e região dos Lagos, a previsão é de rajadas de 50 a 65 km/h.

A Climatempo alerta ainda que a maior parte das nuvens deste ciclone fica sobre o mar, mas algumas delas chegam até a costa, podendo causar pancadas de chuva. "É o que está previsto para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Mas a chuva que ocorrer será de pouca intensidade e não há motivo para alertas", projeta a empresa brasileira de meteorologia.

Veja os cuidados em caso de ventanias e ressacas:

- Não fique em locais abertos, embaixo de árvores ou coberturas metálicas.

- Evite esporte ao ar livre.

- Não passe sob cabos elétricos, andaimes e escadas.

- Feche portas e janelas da residência. Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem em caso de algum vidro quebrar.

- Feche o registro de gás.

- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair.

-Se faltar energia, cuidado com uso de velas.

- Tire todos os aparelhos elétricos da tomada, em caso de falta de energia.

- Crianças e idosos, principalmente, devem ser mantidos bem agasalhados.

- Animais de estimação também devem ser protegidos do frio.

- Com relação aos moradores em situação de rua, a orientação é que a pessoa ligue para o número 199.

- As pessoas devem terminantemente evitar rochas na praia para observar a agitação do mar.

- As águas, em alguns pontos, podem extrapolar a faixa de areia e adentrar ruas próximas da praia.

- Há perigo de naufrágio para pequenas ou médias embarcações que se aventurarem.