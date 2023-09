Ciclone extratropical causa prejuízos a agricultores no RS

O ciclone extratropical que passou pelo RS, causou prejuízos em áreas urbanas e também no interior. No Vale do Taquari, rio que dá nome ao local subiu, e devastou plantações, galpões e animais. Com prejuízos ainda não calculados, a região foi uma das mais atingidas do estado.



Um dos moradores de uma propriedade que fica em Colinas, Seno Messer, de 62 anos, conta que perdeu tudo que conquistou durante toda vida:

"Há 40 anos que eu tô na atividade da criação de leitões, suínos, enfim. E, agora, a destruição total. Durante toda a minha vida, eu trabalhei para conquistar o que eu tinha. Já tô com 62 anos e, agora, o que aconteceu? Essa tragédia. Não tenho mais nada. Eu preciso recomeçar do zero. Começar tudo de novo", lamenta.

Foto por RBS TV/Reprodução Seno Messer, agricultor

Em outra propriedade rural, uma família dependia da criação de leite para sobreviver. A água do rio chegou ao teto do galpão onde eram mantidas 28 vacas. Todas morreram. Vilson Imhoff, de 55 anos, não sabe como vai tocar a vida a partir de agora.



“Cinquenta e cinco anos, faltam cinco para se aposentar. Não tem como investir, começar de novo. Única coisa que eu posso fazer, é fazer biscate para conseguir viver. Não tem como reconstruir isso”, diz.

Foto por RBS TV/Reprodução Vilson Imhoff, agricultor

Foto por RBS TV/Reprodução Vacas que eram abrigadas em galpão na cidade de Colinas morreram durante passagem de ciclone

