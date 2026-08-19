Ciclone e frente fria vão mudar o tempo na regiões Sul e Sudeste; veja como fica SP

O tempo deve começar a mudar nas regiões Sul e Sudeste nesta quinta-feira, 20. Até esta quarta, 19, o tempo firme e calor tem prevalecido durante a semana, mas um ciclone e uma frente fria devem afetar as duas regiões nos próximos dias.

O ciclone extratropical deve se formar na região Sul, com previsão de tempestades, chuvas intensas e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h. Segundo a Meteored, o sistema começa a se organizar entre a noite de quarta-feira, 19, e a madrugada de quinta, entre a Argentina e o Paraguai, e terá efeitos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

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Junto com o ciclone, deve avançar uma frente de ar frio sobre o Sul e o Sudeste, derrubando as temperaturas. Em São Paulo, a nova frente fria deve trazer chuva e fortes rajadas de vento, principalmente na faixa leste do Estado. A partir do fim de semana, a temperatura cai em todas as regiões paulistas.

O tempo frio deve permanecer pelo menos até a terça-feira da próxima semana, 25. No Sudeste também há previsão de aumento de umidade e possibilidade de chuvas.

Na quinta, a mínima em São Paulo deve ser de 15ºC e a máxima de 26º, temperaturas que se repetem na sexta. No final de semana, o sábado deve ter mínima de 12ºC e máxima de 23ºC; no domingo, a variação deve ser entre 12ºC e 22ºC.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, e as condições para precipitações devem permanecer até 23 de agosto.

A Defesa Civil de SP recomendou algumas precauções para o caso de rajadas de ventos e tempestades:

- Evitar ficar perto de árvores, fios, postes, toldos e placas;

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- Redobrar a atenção ao dirigir;

- Quem estiver no litoral, evitar locais abertos;

- Não entrar no mar e não usar transporte marítimo durante o temporal.