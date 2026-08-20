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Ciclone e frente fria mudam o tempo no Sul e Sudeste e há previsão de ventania em SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um ciclone extratropical se forma entre a Argentina e o Uruguai nesta quinta-feira, 20, e dá origem a uma frente fria com chuva e queda de temperatura. Além do Rio Grande do Sul, outros Estados do Sul e do Sudeste também vão sentir os efeitos da condição climática. Para São Paulo, a expectativa é de rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora e declínio dos termômetros a partir da tarde de sexta-feira, 21.

Ciclone e frente fria

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O ciclone extratropical deve se formar na região Sul, com previsão de tempestades, chuvas intensas e rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h.

Segundo a Meteored, o sistema, que começou a se organizar entre a noite de quarta-feira, 19, e a madrugada desta quinta, entre a Argentina e o Paraguai, e terá efeitos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Junto com o ciclone, deve avançar uma frente de ar frio sobre o Sul e o Sudeste, derrubando as temperaturas. Em São Paulo, a nova frente fria deve trazer chuva e fortes rajadas de vento, principalmente na faixa leste do Estado. A partir do fim de semana, a temperatura cai em todas as regiões paulistas.

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No Google Trends, inclusive, tem crescido as buscas pelo termo frente fria.

Veja a variação de temperatura para SP nos próximos dias:

- Quinta-feira: entre 17ºC e 31ºC

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- Sexta-feira: entre 13ºC e 23ºC

- Sábado: entre 12ºC e 19ºC

- Domingo: entre 12ºC e 20ºC

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- Segunda-feira: entre 12ºC e 15ºC - previsão de chuva

- Terça-feira: entre 13ºC e 19ºC - previsão de chuva

- Quarta-feira: entre 15ºC e 20ºC - previsão de chuva

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O tempo frio deve permanecer pelo menos até a terça-feira da próxima semana, 25. No Sudeste, também há previsão de aumento de umidade e possibilidade de chuvas.

No Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, e as condições para precipitações devem permanecer até 23 de agosto.

A Defesa Civil de SP recomendou algumas precauções para o caso de rajadas de ventos e tempestades:

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- Evitar ficar perto de árvores, fios, postes, toldos e placas;

- Redobrar a atenção ao dirigir;

- Quem estiver no litoral, evitar locais abertos;

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- Não entrar no mar e não usar transporte marítimo durante o temporal.

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