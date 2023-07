Ciclone castiga Sul e mau tempo deve atingir Sudeste hoje

O ciclone extratropical que atinge o Sul também deve afetar a partir de hoje o Sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), "os ventos devem ganhar força, especialmente a partir de quinta-feira (hoje) atingindo, também, áreas do litoral da Região Sudeste".

continua após publicidade

No Sul, um galpão ficou destruído em Herval DOeste, cidade do oeste de Santa Catarina, na terça-feira, em consequência dos ventos fortes e da queda de árvores provocados pelas tempestades que atingem a região. Segundo a Defesa Civil do Estado, que classificou o fenômeno meteorológico como uma "microexplosão", as rajadas de vento chegaram a atingir os 100 km/h.

O instituto informa que o ciclone estará associado a uma frente fria que deverá avançar de forma continental pelo País, podendo chegar ao Centro-Oeste e até o sul da região amazônica a partir de meados da semana, configurando um novo evento de friagem.

continua após publicidade

Uma outra consequência é a queda da temperatura em diferentes pontos do Brasil. "Com o avanço da frente fria, uma intensa massa de ar frio atingirá o País a partir de quarta-feira (ontem)", disse o Inmet.

DANOS

Em Santa Catarina, de acordo com a Defesa Civil, o grande oeste do Estado já tem enfrentado pancadas intensas de chuva, incidência de raios, fortes rajadas de vento e queda de granizo, que resultaram em alagamentos, destelhamento de casas, quedas de árvores e postes de energia e danos associados à queda de granizo em algumas cidades.

continua após publicidade

"Além de Herval DOeste, as cidades de Maravilha, Saudades, Piratuba, Cordilheira Alta, Nova Erechim e Pinhalzinho também registraram danos", afirma a autarquia.

De acordo com a Climatempo, deve chover até a próxima terça-feira em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva forte até pelo menos até amanhã.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.