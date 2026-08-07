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ALERTA

Ciclone bomba mantém alerta para vendaval e fortes chuvas no Sul e Sudeste do País

Inmet aponta risco de tempestades entre SP e RS; tornado foi confirmado em município gaúcho e cerca de 100 cidades registraram danos

Escrito por Da Redação
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Ciclone bomba mantém alerta para vendaval e fortes chuvas no Sul e Sudeste do País
Autor Durante a tarde desta sexta, a tempestade deve persistir sobre o Paraná - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Uma faixa no litoral do país que se estende do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul está, nesta sexta-feira (7), em alerta laranja de perigo para vendaval e fortes chuvas causadas pela atuação de um ciclone bomba, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os efeitos do fenômeno ainda são sentidos até o sudoeste do Mato Grosso do Sul, Sul de Minas Gerais e Sul fluminense.

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📰 LEIA MAIS: Fim de semana no Paraná terá chuvas e risco de tempestades, diz meteorologista

Pela manhã, a previsão é chuva intensa com trovoadas no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul e, durante a tarde, a tempestade deve persistir sobre o Paraná e centro-norte de Santa Catarina. De noite, a chuva permanecerá ao norte e leste do Paraná.

No Rio Grande do Sul a temperatura deve cair entre 3ºC e 5ºC, condição que deve ser acentuada no sábado (8). No Norte do estado ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva e, no centro-sul, o frio intenso favorece a ocorrência de geada, com temperaturas próximas de 0°C.

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Tornado

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul confirmou a ocorrência de um tornado no município de Pedro Osório no final da tarde de quinta-feira (6), seguida de tempestade. O órgão informou que emitiu um alerta para a região às 15h50, em função da aproximação da linha de tempestades, com vigência até 19h50.

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“O alerta laranja indicava a condição de alerta para tempestade com vento e granizo, com alto risco de destelhamento”, informou.

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Durante a madrugada, 19 municípios receberam notificação de alerta vermelho para tempestades severas.

Até a publicação da matéria, a Defesa Civil do Estado informou que cerca de 100 municípios reportaram danos. As maiores ocorrências foram de queda de árvores, obstrução de vias e danos em telhados e estruturas de residências.

Com informações: Agências Brasil

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