Ciclone bomba atinge praia no RJ e surpreende banhistas; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nas imagens é possível ver a água ganhando força e assustando alguns banhistas

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um ciclone bomba atingindo a Praia de Itacoatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nas imagens é possível ver a água ganhando força e assustando alguns banhistas. As imagens viralizaram por todo o país.

continua após publicidade .

Em um primeiro momento, não houve movimentações para se afastar quando a água começou a aumentar. Contudo, em poucos momentos o volume de água aumenta muito e o salva-vidas começa a instruir, com o apito, as pessoas a saírem da água.

LEIA MAIS: Ciclone bomba deve causar vendavais e ondas maiores de 3metros em SC

continua após publicidade .

Desde o último sábado, 01, as previsões eram de que um ciclone bomba poderia atingir as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Contudo, a informação não impediu os banhistas de curtirem o domingo.

Veja:

null - Vídeo por: Reprodução

Com informações Metrópoles.



Siga o TNOnline no Google News