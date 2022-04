Da Redação

Ciclone bomba afeta o Sul do Brasil com calor e temporais

A agência meteorológica MetSul emitiu um alerta, nesta quinta-feira (28), a respeito de um ciclone bomba. Por conta do fenômeno, a região Sul do Brasil deve ser impactada por fortes ventos e temporais nos próximos dias. Em todo o Sul do Atlântico, incluindo Argentina e Uruguai, podem ser esperadas rajadas de vento de 150 km/h a 200 km/h, bem como ondas com altura bem acima do normal.

Com o encontro do ar quente em comunhão com uma corrente de jato em baixos níveis vinda da Bolívia, com uma frente fria e a queda da pressão atmosférica que se formou nos últimos dois dias na região da Patagônia e se deslocaram para o centro da Argentina, o Brasil deve sentir os efeitos do fenômeno a partir desta quinta-feira.



A região Sul do país deve ser atingida em dois momentos e com efeitos distintos. Um corredor de vento deve atingir o Rio Grande do Sul, que estará submetido a altas temperaturas. Já em um segundo momento, com a chegada da frente fria ao Brasil, são esperados fortes temporais, com possibilidade de chuva no estado a partir desta quinta.

A frente fria avança por Santa Catarina e pelo Paraná causando uma queda nas temperaturas, tornando o tempo mais fresco até o final de semana.