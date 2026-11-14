Ciclone afetará o Brasil? Veja como fica previsão do tempo no País

O Brasil deve enfrentar um fim de semana de chuvas fortes, com possibilidade de temporais em diferentes regiões do País. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades devem se intensificar entre este sábado, 14, e domingo, 15, especialmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com previsão de chuva também para o início da próxima semana.

Apesar da instabilidade, não há previsão de formação de ciclone no Brasil ou nas proximidades do território nacional nos próximos dias, segundo a MetSul Meteorologia. A empresa afirma que os modelos meteorológicos analisados não indicam a ocorrência do fenômeno. Já o Inmet atribui as condições de chuva à presença de uma massa de ar tropical quente e úmida sobre o País.

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Neste sábado, há possibilidade de temporais em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e partes do Rio Grande do Sul. O Inmet também prevê chuva entre a Bahia e o Espírito Santo, além de pancadas isoladas em áreas de São Paulo, Minas Gerais e do Centro-Oeste.

No domingo, 15, a instabilidade deve se intensificar e alcançar áreas mais extensas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e da região Sul. As chuvas também devem avançar pelo interior do Nordeste, especialmente nas porções oeste e sul.

O Inmet emitiu avisos amarelos de perigo potencial para tempestades em diferentes áreas do País. No domingo, os alertas abrangem todos os Estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

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Como fica o tempo no Sul e no Sudeste?

Na região Sul, o sábado começa com sol, mas a chuva deve ganhar força ao longo do dia, com trovoadas nos três Estados até a noite. No domingo, as instabilidades se concentram no Paraná, em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Já na segunda-feira, 16, a previsão é de tempo mais estável, embora ainda possa chover em áreas do Paraná e no oeste catarinense e gaúcho.

No Sudeste, o sábado terá chuva mais frequente no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Em São Paulo, o tempo deve permanecer mais firme, com pancadas isoladas no norte e oeste do Estado.

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A situação muda no domingo, quando há previsão de chuva e trovoadas em todos os Estados da região. As temperaturas podem chegar a 32 °C na capital paulista e 31 °C no Rio de Janeiro.

Na segunda-feira, a chuva forte deve atingir principalmente o oeste paulista, o Triângulo Mineiro, o norte e leste de Minas Gerais e o Espírito Santo. Em São Paulo, a máxima prevista cai para 25 °C.

No Centro-Oeste, a previsão também é de intensificação das chuvas no domingo, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em toda a região. Em Brasília, os termômetros devem variar entre 20 °C e 27 °C, enquanto Cuiabá pode registrar máxima de 36 °C.

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Quatro Estados têm risco moderado de alagamentos

Além dos alertas meteorológicos, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) prevê risco moderado de alagamentos, enxurradas e inundações em áreas de Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia neste sábado.

Em Santa Catarina, o alerta abrange a região de Chapecó. Em Minas Gerais, inclui Teófilo Otoni e Governador Valadares; no Espírito Santo, Vitória, Colatina e Linhares; e, na Bahia, Ilhéus-Itabuna.

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As chuvas podem provocar transbordamentos pontuais de rios e córregos e alagamentos em áreas com drenagem insuficiente. O Cemaden também aponta risco moderado de deslizamentos em encostas suscetíveis na região de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.