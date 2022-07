Da Redação

Ciclista morre eletrocutada ao passar por fio solto de poste durante trilha em Guaratinguetá

Na manhã deste sábado (9), uma ciclista de 60 anos morreu eletrocutada durante uma trilha em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 8h, quando a vítima fazia a trilha da Canaleta com outros dois amigos.

A mulher tentou passar pelo local onde os fios estavam caídos, se desequilibrou e colocou o pé no chão, encostando em um cabo de alta tensão. Ao encostar no fio, a mulher recebeu uma descarga elétrica e morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, um técnico da concessionária de energia informou que ela teria recebido um choque de 7,8 mil watts.

O pneu da frente da bicicleta que a ciclista usava ficou totalmente queimado. Ela fazia parte de um grupo de ciclistas e já tinha, inclusive, competido em maratonas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a EDP informou que lamenta a morte da ciclista e que uma equipe técnica esteve no local para iniciar os procedimentos de segurança. Segundo a empresa, o poste caiu após uma ocorrência de fogo em mato e disse que estão sendo feitas análises para apurar as causas.

Com informações, g1.

