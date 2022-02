Da Redação

Ciclista morre atropelado por carreta em Maringá

Um ciclista de 49 anos morreu na manhã desta terça-feira (8) na BR-376, Contorno Norte de Maringá. Ele foi atropelado por uma carreta que seguia pela via.

O acidente aconteceu perto das 8h, na área do viaduto que liga a rodovia à Avenida Morangueira. O ciclista estaria indo sentido distrito de Iguatemi, a caminho do trabalho, quando a carreta, que seguia pelo mesmo sentido, o atropelou.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas o ciclista acabou morrendo na hora. O motorista da carreta fugiu do local.

No momento da publicação desta matéria, as equipes de urgência e emergência ainda estavam no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

Informações da RICMAIS