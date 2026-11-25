As fortes chuvas que atingem o Paraná desde segunda-feira, 23, deixaram seis mortos e provocaram desastres em 40 municípios, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil estadual nesta quarta-feira, 25. Cerca de 10 mil pessoas foram afetadas pelos temporais, que causaram alagamentos, enxurradas e danos em imóveis e vias. Equipes de resgate foram mobilizadas para atender moradores ilhados, principalmente na região Sudoeste.

As duas mortes mais recentes foram confirmadas nesta quarta. Em Verê, no Sudoeste do Estado, o corpo de uma mulher de 35 anos foi encontrado após ela desaparecer durante uma enxurrada na terça-feira. Em Mato Rico, na região Central, um homem de 25 anos morreu depois de ser arrastado pela correnteza enquanto tentava atravessar um trecho alagado de moto.

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Na terça-feira, outras duas pessoas morreram em Nova Esperança do Sudoeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma residência e não conseguiram sair durante o alagamento. As identidades não foram divulgadas.

As duas primeiras mortes ocorreram na segunda-feira, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Um casal de idosos, de 81 e 76 anos, morreu afogado durante um alagamento na própria casa. O filho deles ficou ferido ao tentar resgatá-los.

Entre os municípios afetados estão Francisco Beltrão, Vitorino, Santa Izabel do Oeste e Verê. Em Renascença, 20 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram ser encaminhadas para abrigos públicos. Verê registrava 306 moradores afetados, enquanto Vitorino contabilizava 80, segundo o levantamento divulgado na manhã desta quarta.

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A força da água também atingiu residências e estabelecimentos comerciais, arrastou veículos e danificou estradas. Bombeiros e voluntários utilizaram embarcações para retirar moradores de áreas alagadas e atender pessoas que ficaram ilhadas.

Os temporais também afetaram o fornecimento de energia elétrica. Na manhã desta quarta, cerca de 104 mil unidades consumidoras estavam sem luz no Paraná, segundo balanço da Copel. As regiões Oeste, Centro-Sul e Sudoeste concentravam o maior número de interrupções. Equipes da companhia trabalhavam para reparar a rede e restabelecer o serviço.

A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria pelo Estado, acompanhada de condições favoráveis à formação de temporais. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) já havia alertado para a possibilidade de chuva intensa em curto intervalo de tempo, granizo e rajadas de vento.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de perigo para tempestades nesta quarta-feira. A previsão indica chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros no dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Entre os riscos estão alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Segundo o Simepar, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do Paraná nesta quarta, com maior possibilidade de temporais no Noroeste, Oeste, Sudoeste, Centro e Norte. Na quinta-feira, 26, a instabilidade deve continuar, com chuvas mais intensas principalmente na metade Oeste do Estado.