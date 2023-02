Chuvas em SP: Desabrigados e desalojados serão levados para Vilas de Passagem

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pessoas que se encontram desabrigadas e desalojadas no litoral norte, em razão dos deslizamentos provocados pelas chuvas do último final de semana, serão levadas para casas geminadas de rápida edificação em São Sebastião. A medida, batizada de Vilas de Passagem, faz parte de um pacote de ações anunciadas nesta quinta-feira, 23, pelo governo paulista para socorrer população local.

continua após publicidade .

"Já temos uma grande empresa que se ofereceu pra construir as casas, que serão feitas em terrenos cedidos pela prefeitura (de São Sebastião)", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Entre outras medidas está também a disponibilidade de cerca de 150 das 1500 unidades habitacionais, em um empreendimento que deverá ser entregue nos próximo meses, em Bertioga, e que está sendo erguido com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) em parceria com o Governo Federal.

continua após publicidade .

A oferta de auxílio moradia para as famílias necessitadas também está previsto no pacote de ações do governo. O cadastro para receber o auxílio será feito em parceria com a prefeitura de São Sebastião de acordo com o Estado, que afirmou que "outras áreas para novos conjuntos habitacionais nas localidades atingidas estão sendo identificadas para ampliar a oferta de moradias".

O governo anunciou também que vai enviar uma unidade móvel do Poupatempo para que as vítimas dos deslizamentos consigam tirar segunda via de documentos perdidos, e que abrirá linhas de crédito para microempreendedores, empresas de maior porte, Prefeituras e setor de Turismo.

Sobre a recuperação de estradas, o governo informou que realizou contratação para a recuperação da Rodovia Mogi-Bertioga - os trabalhos devem ser concluídos em seis meses - e que o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) já está trabalhando em projetos para conter encostas à beira de rodovias no Estado.

continua após publicidade .

Sirenes e SMS

Tarcísio anunciou também a instalação de sirenes onde há risco de desabamento e enchente. O instrumento é importante para promover um aviso emergencial e que consiga alcançar muitas pessoas. "No ano que vem, na próxima temporada de chuvas, haverá sirenes avisando as pessoas nessas áreas de risco e elas estarão treinadas pra saber o que fazer quando essas sirenes tocarem", disse o governador.

Tarcísio de Freitas afirmou que vai conversar as companhias de telefonia celular para melhorar o envio de mensagens via SMS para alertar a população em situações extremas. "Mais de 30 mil pessoas no litoral receberam mensagens de alerta. Foram disparadas 2,6 milhões de mensagens SMS, mas não foi suficiente. Vamos dialogar para utilizarmos um sistema que possa alcançar todos", disse.