Chuvas em SC causam 2 mortes, enchentes e rodovias interditadas; veja

Novos temporais em Santa Catarina causaram estragos entre o fim da noite de quinta (16) e madrugada desta sexta-feira (17). Cidades do Oeste e Vale do Itajaí, que concentram municípios importantes e populosos como Chapecó e Blumenau, foram as principais afetadas com enchentes, alagamentos, queda de árvores e destelhamentos.

Duas pessoas morreram depois que o carro em que estavam afundar em uma área alagada por causa da chuva. Também houve queda de granizo em algumas áreas do estado.

Em Florianópolis, uma casa de madeira desabou por conta do grande volume de chuva no bairro Agronômica. Já em Lages, maior cidade da Serra, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra.As rodovias estaduais e federais também estão com interdições nesta manhã. O caso mais grave ocorre na BR-470, em Ibirama, onde a queda de barreira deixou os dois sentidos bloqueados (veja as lista das rodovias bloqueadas mais abaixo).

O mau tempo é causado pela influência de uma frente fria e o fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica. Há risco de novos temporais e chuva volumosa, com rajadas de vento e enxurradas ao longo do dia.

Vale do Itajaí:

O Vale, que é cortado pelo Rio Itajaí-Açu, está entre as regiões mais afetadas pelos temporais. Em Blumenau, a cidade vive o risco de mais pontos de alagamentos.

A mesma situação ocorre em Brusque, que cancelou as aulas municipais nesta sexta. Na cidade, um contêiner que possivelmente foi levado pela força da água foi avistado no Rio Itajaí-Açu. O equipamento colidiu com a ponte e, quando a água baixou, passou pela estrutura.

Em Rio do Sul, o Estádio Municipal Alfredo João Krieck teve o gramado todo tomado pela água. Na cidade de Agronômica, de um ônibus, bombeiros retiraram 10 adultos e uma criança de 8 anos. Elas foram deixadas na área seca.

Rodovias federais interditadas:

BR-282: km 277 (São José do Cerrito) - Registro de alagamento. Trânsito em meia pista; km 296 (Vargem) - Registro de queda de barreira. Em monitoramento.

BR-470: km 111 (Ibirama) - Registro de queda de barreira. Trânsito totalmente interditado; km 150 (Agronômica) - Alagamento na pista. Trânsito totalmente interditado.

BR-280: km 98, 101, 102 e 105 (Serra de Corupá) - Trânsito com SIGA e PARE ou meia pista por causa de obras emergenciais.

