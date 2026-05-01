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Chuvas em Pernambuco deixam quatro mortes; vítimas são mães e filhos

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 22:11:00 Editado em 01.05.2026, 22:17:30
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Ao menos quatro pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em decorrência das fortes chuvas que atingem entre quinta-feira, 30, e esta sexta, 1º, a região metropolitana do Recife e a zona da mata de Pernambuco. Os óbitos foram registrados em Olinda e na capital do Estado.

As vítimas são duas mães e seus filhos, segundo a governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD). "Como mãe, mulher, cidadã e governadora, minha solidariedade às famílias", escreveu, em publicação nas redes sociais.

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Segundo ela, o Corpo de Bombeiros já resgatou 340 pessoas até o momento. "Foram 16 atendimentos a pessoas ilhadas, com equipes ainda atuando em campo neste momento", escreveu Lyra. "Nosso time segue mobilizado, trabalhando sem parar para salvar vidas."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, também nas redes sociais, que determinou o pronto apoio federal às autoridades locais, inclusive com o reconhecimento da situação de emergência e o deslocamento de técnicos para a área.

"O ministro da Integração Regional, Waldez Góes, acionou a Defesa Civil Nacional para prestar todo suporte às cidades atingidas", escreveu. Segundo o presidente, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também mobilizou a Força Nacional do SUS no atendimento às vítimas.

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O governo federal apontou que, de acordo com boletim das 12h desta sexta, Pernambuco está com sete municípios em alerta e teve registros expressivos de acumulado de chuva nas últimas 24 horas, em milímetros (mm), com destaque para: Goiana (181 mm), Abreu e Lima (144,8 mm), Paulista (142,9 mm), Igarassu (140,5 mm), Condado (129,6 mm), Itaquitinga (120,8 mm) e Itambé (117,6 mm). Em Recife, foram registrados pontos de alagamento.

Segundo Lyra, as vítimas das chuvas são uma mulher e seu filho, de 6 anos, que perderam a vida após soterramento em Dois Unidos, no Recife, além de uma mãe e seu bebê, mortos após o deslizamento de uma barreira em Passarinho, em Olinda.

A Defesa Civil emitiu alertas de nível severo via celular para os moradores dos municípios do Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Goiana e Olinda. "O governo de Pernambuco reforça que os alertas emitidos têm o objetivo de orientar a população, especialmente quem reside em áreas de risco, a redobrar a atenção às condições dos imóveis e do entorno", afirmou a gestão estadual.

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