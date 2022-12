Chuvas em MG deixam mais de cem cidades em emergência; mortes chegam a 13 no mês

José Maria Tomazela (via Agência Estado)

As chuvas já causaram a morte de 13 pessoas desde o início de dezembro em Minas Gerais. Uma criança de 12 anos está desaparecida. Mais três municípios decretaram situação de emergência nas últimas horas, elevando para 107 o número de cidades nessa condição em decorrência das chuvas. No Estado, 70 trechos de rodovias estão parcialmente interditados por erosões, alagamentos e deslizamentos. Em outros 11, a interdição é total.

Conforme balanço divulgado nesta terça-feira, 27, pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, 7.407 pessoas estão desalojadas e outras 1.507 ficaram desabrigadas devido às chuvas. Nas últimas horas, os municípios de Comercinho, Umburatiba e Mendes Pimentel decretaram situação de emergência. Em muitas cidades, há bairros alagados e comunidades isoladas. No início da tarde desta terça, voltou a chover em várias regiões do Estado. As instabilidades devem persistir durante a semana toda.

Na manhã desta terça, o Corpo de Bombeiros retomou a busca pelo garoto de 12 anos desaparecido no desabamento da encosta de um morro, no município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. Na madrugada de domingo do Natal, após chuva intensa, o deslizamento atingiu quatro casas, onde as famílias se confraternizavam.

Oito pessoas foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Uma continua internada. Os corpos de três mulheres de 18, 50 e 54 anos foram retirados sem vida dos escombros. O garoto desaparecido estava em uma das casas e pode ter sido arrastado pela enxurrada para um córrego, onde as buscas se concentram.

Na madrugada de sábado para domingo, 25, um carro foi arrastado pela enchente de um córrego na zona rural de Grão Mongol, no norte do Estado. Os dois ocupantes morreram. Os outros óbitos foram registrados nos municípios de Bertópolis, Bom Jesus do Galho, Governador Valadares, Inhapim, Piraúba, Presidente Bernardes, Santa Luzia e Vespasiano, segundo a Defesa Civil.