Chuvas deixam SP em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta severo

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em mais uma tarde de temporais na cidade de São Paulo, partes da capital entraram em estado de atenção para alagamentos nesta quinta-feira, 27. A Defesa Civil emitiu alertas severos pouco depois das 15h, informando que há chuvas fortes atingindo o centro, as zonas leste e oeste da capital, e orientando as pessoas a procurarem abrigo.

continua após publicidade

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura colocou em estado de atenção para alagamentos as zonas norte, leste, oeste e centro da cidade, por volta das 14h50. As marginais Tietê e Pinheiros também são pontos considerados críticos pelo órgão.

Resultado da combinação entre o calor e a entrada de umidade da brisa marítima, essa chuva de forte intensidade que atinge partes da cidade se formou sobre a região do Ipiranga (zona leste). "Deve se espalhar para outras regiões", afirma o centro.

continua após publicidade

O CGE alerta que o deslocamento do tempo "é muito lento", uma condição que pode potencializar a formação de pontos de alagamentos em São Paulo. "Também há potencial para rajadas de vento."

A previsão de sexta-feira é semelhante: manhã marcada por predomínio de sol, poucas nuvens e forte calor, seguida de pancadas isoladas de chuva entre o meio e o fim da tarde. As temperaturas vão variar entre mínima de 21°C e a máxima de 33°C. As taxas mínimas de umidade do ar devem ficar em torno dos 32%.