Chuvas deixam 35 cidades em emergência em Pernambuco e Paraíba; 8 pessoas morreram

A chuva já deixou 35 cidades em situação de emergência em dois estados do Nordeste brasileiro. O governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 27 municípios atingidos pelas chuvas em todo o Estado. Chove intensamente na região desde a sexta-feira, dia 1º. Outras oito cidades, também afetadas pelo mau tempo, estão em emergência no estado da Paraíba.

Os dois Estados já somam cerca de 3,5 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. Oito pessoas morreram em deslizamentos e alagamentos - seis delas em Pernambuco.

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O decreto de emergência, publicado no Diário Oficial de Pernambuco, tem validade de 180 dias e, além de acelerar as ações emergenciais, permite a solicitação de apoio e investimentos do governo federal. "Primeiro era o resgate e salvamento das pessoas que estavam afetadas pelas chuvas. Foram mais de 800 resgates feitos pelo Corpo de Bombeiros junto com a Defesa Civil e os municípios. Agora, ajuda humanitária acontecendo, distribuição de colchões, mantimentos, apoio, abertura de escolas para colocar os desabrigados", disse a governadora Raquel Lyra (PSD).

As seis mortes aconteceram na Grande Recife, sendo cinco provocadas por deslizamentos e uma por afogamento. Entre as vítimas estão Maria Helena Soares Barbosa, uma criança de 1 ano e 6 meses, e sua mãe, Jaqueline Soares da Silva, que estava grávida de dois meses. Um deslizamento atingiu a casa da família, na zona norte de Recife. O marido de Jaqueline e outro filho dela que também estavam na casa sobreviveram - o homem foi internado com ferimentos.

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um idoso que teria desaparecido no bairro de Beberibe, na zona norte de Recife.

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Segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, no balanço mais recente da Defesa Civil estadual, Pernambuco registra 2.199 pessoas afetadas pelas chuvas, além de 1.096 desalojados, 1.096 desabrigados, cinco feridos e seis óbitos associados aos temporais na Região Metropolitana do Recife.

Municípios em estado de emergência em Pernambuco

Abreu de Lima, Aliança, Araçoiaba, Bueno Aires, Camaragibe, Goiana, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, Timbaúba, Vicência e Vitória de Santo Antão.

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Chuvas na Paraíba

Na Paraíba, dois homens morreram eletrocutados, na sexta-feira, 1, em Guarabira, enquanto preparavam uma corrida de rua pelo Dia do Trabalhador. Chovia e eles pisaram em uma poça dágua que estava em contato com o fio eletrificado. As mortes foram contabilizadas pela Defesa Civil, mas o governo do Estado considera que os óbitos não decorreram diretamente das chuvas.

Dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional apontam que Paraíba tem mais de 16 mil afetados pelas chuvas. Destes, entre 514 e 624 pessoas estão desalojadas e cerca de 703 pessoas estão desabrigadas.

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O Corpo de Bombeiros resgatou 306 pessoas em áreas inundadas. Neste domingo, as cidades de Cabedelo e Conde, assim como alguns bairros da capital, João Pessoa, estavam sem abastecimento de água.

Municípios em estado de emergência na Paraíba

Bayeux, Santa Rita, Rio Tinto, Massaranduba, Lagoa Seca, Itatuba e Ingá