Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
VEJA VÍDEO

Chuva torrencial e ventos fortes provocam destruição e bloqueiam rodovia de SP

Apesar da gravidade dos estragos em imóveis e na infraestrutura da cidade, não há registro de feridos até o momento

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 16:26:07 Editado em 24.07.2026, 16:25:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


A chuva torrencial acompanhada de ventos intensos que atingiu o interior paulista entre a noite de quinta (23) e a madrugada desta sexta-feira (24) provocou estragos em Taquaritinga e em cidades da região de Ribeirão Preto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Raio destrói árvores e causa estragos na zona rural de Grandes Rios

Um dos pontos mais atingidos no município foi a EMEB Estevam Schlobach Salvagni, onde o telhado desabou parcialmente e destruiu a estrutura da creche municipal. Apesar do desabamento e do espalhamento de escombros e materiais pelo local, não há informações sobre pessoas feridas.

Além dos danos na unidade escolar, a tempestade causou queda de árvores, postes de iluminação e fiação elétrica sobre as vias públicos, destelhamentos de imóveis e interrupção no fornecimento de energia em diversos bairros da cidade. A força da água também comprometeu o tráfego de veículos na estrada que liga Taquaritinga a Santa Ernestina, gerando alertas de atenção redobrada para os motoristas que precisam circular pelo trecho afetado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Equipes da Defesa Civil, da Prefeitura de Taquaritinga e dos demais órgãos competentes atuam nas ruas para atender as ocorrências, remover galhos, postes e desobstruir as vias. A administração municipal e a Defesa Civil preveem realizar vistorias técnicas no prédio da creche afetada para avaliar as condições da estrutura e planejar os trabalhos de recuperação. As autoridades orientam a população a evitar áreas de risco, como locais alagados e vias com fios partidos, e acionar os serviços de emergência do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil caso necessário.

Chuva torrencial e ventos fortes provocam destruição e bloqueiam rodovia de SP
AutorAs autoridades orientam a população a evitar áreas de risco - Foto: Reprodução/Redes Sociais


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva CLIMA/RIBEIRÃO PRETO/TEMPORAL/MORTE/ESTADO DE EMERGÊNCIA Defesa Civil Emergência Ribeirão preto São Paulo segurança Taquaritinga temporal em ribeirão preto hoje
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV