Chuva torrencial e ventos fortes provocam destruição e bloqueiam rodovia de SP

Apesar da gravidade dos estragos em imóveis e na infraestrutura da cidade, não há registro de feridos até o momento





A chuva torrencial acompanhada de ventos intensos que atingiu o interior paulista entre a noite de quinta (23) e a madrugada desta sexta-feira (24) provocou estragos em Taquaritinga e em cidades da região de Ribeirão Preto.

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Um dos pontos mais atingidos no município foi a EMEB Estevam Schlobach Salvagni, onde o telhado desabou parcialmente e destruiu a estrutura da creche municipal. Apesar do desabamento e do espalhamento de escombros e materiais pelo local, não há informações sobre pessoas feridas.

Além dos danos na unidade escolar, a tempestade causou queda de árvores, postes de iluminação e fiação elétrica sobre as vias públicos, destelhamentos de imóveis e interrupção no fornecimento de energia em diversos bairros da cidade. A força da água também comprometeu o tráfego de veículos na estrada que liga Taquaritinga a Santa Ernestina, gerando alertas de atenção redobrada para os motoristas que precisam circular pelo trecho afetado.

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Equipes da Defesa Civil, da Prefeitura de Taquaritinga e dos demais órgãos competentes atuam nas ruas para atender as ocorrências, remover galhos, postes e desobstruir as vias. A administração municipal e a Defesa Civil preveem realizar vistorias técnicas no prédio da creche afetada para avaliar as condições da estrutura e planejar os trabalhos de recuperação. As autoridades orientam a população a evitar áreas de risco, como locais alagados e vias com fios partidos, e acionar os serviços de emergência do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil caso necessário.

As autoridades orientam a população a evitar áreas de risco - Foto: Reprodução/Redes Sociais As autoridades orientam a população a evitar áreas de risco - Foto: Reprodução/Redes Sociais



