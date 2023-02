Chuva intensa volta a atingir Bertioga, São Sebastião e Ubatuba

Matheus de Souza (via Agência Estado)

Tempestades provocaram alagamentos e deslizamentos que interditaram diversos trechos

A Defesa Civil de São Paulo publicou, na tarde desta terça-feira, 21, um alerta de chuva intensa para Bertioga, São Sebastião e Ubatuba, regiões do litoral paulista que, neste final de semana, foram fortemente afetadas devido às chuvas. A publicação, feita às 15h21, recomenda a busca de abrigos.

De acordo com o último boletim publicado pelo governo do Estado, às 13h15, 46 óbitos foram confirmados no litoral norte, sendo 45 em São Sebastião e um em Ubatuba.

As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interditaram trechos da Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. Trechos do litoral, como Juquehy e Barra do Sahy, estão inacessíveis.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse na segunda-feira (20) que trechos da rodovia Rio-Santos podem não existir mais. "Temos uma grande extensão de queda de barreira, e pelas imagens, não conseguimos saber se a rodovia permanece ali ou se foi arrastada", explicou o governador.

As equipes seguem as buscas em São Sebastião. Ao menos 36 pessoas estão desaparecidas; 21 foram socorridas com vida e 28 retiradas de locais de risco. Em todo o estado são 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

