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BR-282

Chuva intensa parte ao meio rodovia em Santa Catarina

Rompimento ocorreu nesta quarta-feira (4), durante as fortes chuvas que também provocaram estragos em outras cidades catarinenses

Escrito por Da Redação
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Chuva intensa parte ao meio rodovia em Santa Catarina
Autor Força da água destruiu trecho de desvio da BR-082 - Foto: Reprodução

A força da água rompeu um desvio provisório da BR-282 em Vargem, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (4), e provocou a interdição completa da rodovia nos dois sentidos. O bloqueio fica no km 312, no perímetro urbano do município, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

-LEIA MAIS: Chuva de granizo causa estragos em municípios do Vale do Ivaí

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Imagens registradas no local mostram uma abertura atravessando a pista e a água caindo pelo trecho que desabou, formando uma cachoeira. A passagem havia sido implantada em outubro para manter o tráfego durante a substituição de um bueiro, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Equipes do órgão utilizam bombas para retirar a água e desobstruir a área. A previsão informada pelo DNIT é de que a troca do bueiro seja concluída em duas semanas, dependendo das condições do tempo. Esse prazo se refere à obra e não representa uma confirmação de quando o trânsito será liberado.

A PRF e o DNIT orientam os condutores a evitar o trecho e procurar caminhos alternativos, como as BRs 470 e 116. Os motoristas também devem observar a sinalização instalada e as instruções das equipes que atuam na rodovia.

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O rompimento ocorreu em um dia de fortes tempestades no estado, sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para vendavais, chuva intensa e granizo em diferentes regiões.

Também foram confirmadas passagens de tornados em Chapecó e Xanxerê. Em Chapecó, o temporal danificou estruturas do aeroporto, o maior do Oeste catarinense, e provocou a suspensão dos voos. Outros pontos da cidade registraram estragos.

Segundo nota da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, a estação de Chapecó registrou rajadas de 93 km/h. Já os equipamentos do Inmet apontaram ventos de até 126 km/h.

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