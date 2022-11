Chuva forte põe São Paulo em estado de atenção

Renata Okumura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Forte chuva atinge a cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 28, no horário do jogo entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo do Catar, principalmente nas zonas oeste, sul e leste. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, toda a capital está em estado de atenção para alagamentos. Na zona leste, há registro de queda de granizo.

continua após publicidade .

"Áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pelo calor e a umidade, começaram a se aproximar da cidade de São Paulo. Preventivamente toda a cidade está em estado de atenção para alagamentos, já que chuvas fortes que atuam em Caieiras, Franco da Rocha, Nazaré Paulista e Atibaia seguem em direção a capital paulista com potencial para rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos", alertou o CGE.

A manhã de segunda-feira terminou com céu nublado e temperaturas em elevação na cidade. A mínima registrada foi de 17ºC. A máxima, de 26°C.

continua após publicidade .

Em caso de alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas.

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

continua após publicidade .

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda.

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios.

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.

continua após publicidade .

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

A terça-feira, 29, será mais um dia com tempo instável na capital paulista. As precipitações mais significativas são esperadas a partir das primeiras horas da tarde. A temperatura deve oscilar entre 16°C e 25°C.