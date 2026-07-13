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Chuva forte impõe emergência e deixa rastro de destruição em cidade do RS

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 13:59:00 Editado em 13.07.2026, 14:07:01
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O Rio Grande do Sul pode enfrentar uma nova sequência de temporais dias após municípios registrarem estragos provocados por chuva intensa e queda de granizo. Segundo a Climatempo, o Estado deve entrar em um período de elevada instabilidade atmosférica, com previsão de chuva forte, rajadas de vento, granizo e descargas elétricas até o início da próxima semana.

A previsão ocorre enquanto cidades como Eldorado do Sul ainda contabilizam os prejuízos causados pelo temporal do último fim de semana. No município da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Defesa Civil registrou 720 pessoas desalojadas, e a prefeitura decretou situação de emergência.

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Escolas do Distrito do Parque Eldorado e dos assentamentos tiveram aulas suspensas nesta segunda-feira, 13. De acordo com a administração municipal, a medida busca garantir a segurança da comunidade escolar e permitir que as equipes permaneçam mobilizadas no atendimento às famílias afetadas.

A preocupação, no entanto, não se limita aos danos já registrados. A previsão indica que o Estado deve voltar a enfrentar condições severas de tempo nos próximos dias.

Segundo a Climatempo, as primeiras áreas de instabilidade devem se formar entre o fim da tarde e a noite de quinta-feira no oeste, na Campanha e na Região Central. A previsão é de temporais com rajadas de vento entre 60 km/h e 80 km/h, raios, granizo e risco de queda de árvores, danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento de energia.

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Na sexta-feira, o sistema deve ganhar força e avançar para a Região Central, os vales dos rios Pardo, Taquari e Sinos e a Região Metropolitana de Porto Alegre, aumentando o risco de chuva intensa e alagamentos, principalmente em áreas urbanas.

Ao longo do fim de semana, a frente fria deve se espalhar pelo Estado. No sábado, o alerta se concentra nas Missões, Região Central, Planalto, norte e vales dos rios Pardo e Taquari, com previsão de chuva forte, granizo, raios e possibilidade de alagamentos e transbordamento de córregos. No domingo, o maior risco passa para o Planalto, o norte e a Serra, onde as rajadas de vento podem superar 80 km/h, acompanhadas de chuva intensa e granizo isolado.

A instabilidade também deve persistir na segunda-feira, principalmente nas Missões, Planalto, norte e Serra. Especialistas da Climatempo explicam que o cenário é provocado por um bloqueio atmosférico sobre o Sudeste do Brasil, que dificulta o deslocamento da frente fria e mantém o transporte de calor e umidade sobre o Rio Grande do Sul. A combinação favorece a formação de temporais por vários dias consecutivos.

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CLIMA/BRASIL/RS/CHUVAS
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