Chuva em SP deixa 1 morto, alaga túnel do Anhangabaú e metrô; lago do Ibirapuera transborda

A forte chuva que caiu em São Paulo nesta quarta-feira, 14, matou uma mulher em um deslizamento na Brasilândia, zona norte, e causou transtornos em várias partes da cidade. O túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, ficou inundado, com vários carros submersos e quatro pessoas precisaram ser resgatadas. A estação de metrô Liberdade, na Linha 1-Azul, ficou alagada e no Parque do Ibirapuera o lago transbordou.

Também foram registrados alagamentos no Túnel São João II, no Terminal Bandeira e na Estação Trianon-Masp, da Linha 2-Verde do Metrô, na região central. Na Rua Conselheiro Ramalho, um imóvel desabou, mas não havia moradores no momento da ocorrência.

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Diante do caos provocado pelas enchentes, a Prefeitura suspendeu o rodízio dos veículos no centro expandido. Às 18h30, havia mais de mil quilômetros de congestionamento na capital, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Por volta das 19h15, uma faixa da esquerda do Túnel Anhangabaú, sentido Aeroporto, tinha sido liberada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre 15 horas e 18 horas, houve na cidade 11 chamadas para quedas de árvores; quatro chamadas para desabamentos; e 17 chamadas para enchentes.

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Segundo o Metrô, uma lâmina dágua se formou no mezanino da estação Liberdade e em um dos acessos da estação Paraíso, da Linha 1-Azul. O problema, continua a companhia, afetou parcialmente o funcionamento de alguns equipamentos auxiliares (catracas, monitores de informação e escadas fixas). Equipes de manutenção e limpeza foram acionadas e já restabeleceram o funcionamento das máquinas em ambas estações. A circulação dos trens não foi impactada.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a forte chuva ocorreu por conta da entrada da brisa marítima, que, em conjunto com o calor, estimula a formação de áreas de instabilidade. A combinação do ar quente e úmido com a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior paulista causou "pancadas de chuva de forma generalizada com intensidade moderada a forte".

Diante do fenômeno climático El Niño, a expectativa para o fim da primavera e o início do verão é de fortes chuvas no Sul e no Sudeste e estiagem no Norte do País.

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O CGE faz recomendações para a população:

Evitar transitar em ruas alagadas;

Em caso de inundações, não se aventurar a enfrentar correntezas;

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Ficar em lugar seguro e, se precisar, pedir ajuda;

Manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores;

Abrigar-se em casas e prédios;

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Planejar suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.