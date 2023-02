Chuva em SP: Cinco pessoas ficam feridas após queda de árvore na Teodoro Sampaio

Renata Okumura (via Agência Estado)

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas após uma árvore cair na rua Teodoro Sampaio, na altura do número 200, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no início da noite de terça-feira de carnaval, 21, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade. Além de atingir três veículos, a árvore também derrubou um poste de energia elétrica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as cinco vítimas, que foram resgatadas dentro de um dos carros, estavam conscientes e tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas, na mesma região. Outros dois veículos atingidos estavam estacionados na rua.

Conforme a Prefeitura de São Paulo, a árvore estava localizada dentro de uma área pertencente à Universidade de São Paulo (USP). "Neste caso, o manejo de árvores em área particular é de responsabilidade do proprietário do local, conforme determina a Lei nº 17.794/2022. Não há registro de solicitação de poda ou remoção para o local indicado", disse em nota.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mantém agentes orientando o trânsito na Teodoro Sampaio e uma faixa de rolamento está liberada ao tráfego de veículos. Outras duas faixas da via permanecem bloqueadas para a realização dos serviços de poda da árvore e remoção dos galhos e do tronco.

Procurada, a USP não se pronunciou sobre a queda da árvore.