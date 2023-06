Chuva em São Sebastião: abrigos são abertos para receber moradores de áreas de risco

Diante da chuva intensa que atinge o município de São Sebastião, no litoral norte paulista, desde a noite de segunda-feira, 12, a prefeitura disponibilizou três abrigos para os moradores que precisam sair de suas casas, situadas em áreas de risco. Há alto risco de deslizamento de encostas, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Na segunda-feira, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil emitiu um alerta que prevê chuvas intensas na região até sexta-feira, 16. Governo do Estado e prefeitura estão monitorando as regiões afetadas e orientando a população sobre os sinais de alerta para deslizamentos, bem como a buscar abrigos em locais seguros, se necessário.

Além da chuva, há um alerta para a formação de ressacas no mar, com ondas de até 2,5 metros de altura. De acordo com o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB), a maré alta e o mar agitado estão atrapalhando o escoamento das inundações. As aulas da rede pública foram suspensas, trabalhadores foram liberados mais cedo e alguns equipamentos de saúde foram afetados. O rio Juquehy transbordou e alagou o bairro.

As chuvas provocaram na Rodovia Rio-Santos (SP-55) três pontos com interdição parcial em decorrência da queda de barreiras e de árvores, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A Travessia São Sebastião/Ilhabela chegou a ser interrompida devido aos fortes ventos, força da maré e as más condições climáticas na região.

Os abrigos vão ficar abertos 24 horas por dia. São eles:

- Polo II da Escola Municipal Profª. Nair Ribeiro de Almeida (Rua João Batista Faustino, 185 - Juquehy).

- Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus (Avenida Adelino Tavares, 301 - Barra do Sahy).

- Ginásio do Cascalho (Rua Tropicanga, 99 - Boiçucanga).