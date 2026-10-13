Chuva e frio: veja como fica o tempo em São Paulo nos próximos dias

O tempo segue instável na cidade de São Paulo com pancadas concentradas principalmente no período das tardes. As temperaturas, segundo a Meteoblue, também permanecem mais amenas, vindo a cair mais principalmente após o próximo fim de semana.

Esta terça-feira,13, começou com muita nebulosidade e chuva. "As instabilidades voltam a ganhar força e devem provocar chuvas mais generalizadas, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo", afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

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A quarta-feira, 14, ainda deve começar com muita nebulosidade e chuvas isoladas durante a madrugada. No decorrer do dia o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas. "No período da tarde as instabilidades voltam a ganhar força, o que deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade", acrescenta o CGE.

Na quinta-feira, 15, o tempo segue instável com muita nebulosidade e chuvas na forma de pancadas, que devem se concentrar principalmente no período da tarde.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

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Quarta-feira: entre 18ºC e 26ºC

Quinta-feira: entre 19ºC e 23ºC

Sexta-feira: entre 17ºC e 22ºC

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Sábado: entre 15ºC e 21ºC

Domingo: entre 14ºC e 21ºC

Segunda-feira: entre 13ºC e 18ºC