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Chuva deixa cidade de SP em estado de atenção para alagamentos; temperatura deve cair na quarta

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 17:41:00 Editado em 23.06.2026, 17:48:42
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A chuva que atinge São Paulo na tarde desta terça-feira, 23, coloca toda a cidade em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Às 17h18, a capital tinha dois pontos de alagamentos intransitáveis. Um no centro, na Praça Pascoal Martins e outro na zona leste, na rua Antônio de Almeida.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, mostram predomínio de chuva moderada, principalmente nas zonas sul e oeste. Nas zonas norte e sudeste o predomínio é de chuva leve.

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Apesar de este sistema ser de rápida passagem, a área é extensa e deve atuar nas próximas horas, oscilando entre leve e moderada, o que contribui para a formação de alagamentos e elevação das cotas de rios e córregos.

Frente fria vem aí

A formação de uma frente fria muda o tempo em São Paulo. De acordo com CGE, a quantidade de nuvens aumenta e há potencial para chuvas de fraca a moderada intensidade em alguns momentos, pelo menos até a próxima quinta-feira, 25.

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A condição climática melhora no decorrer da sexta-feira, 26, ainda com muitas nuvens, porém com períodos de sol. "As simulações atmosféricas mais recentes indicam um fim de semana com tempo firme, sem previsão de chuva e com elevação gradual das temperaturas", estima o CGE.

Na quarta-feira, 24, o sistema frontal ainda mantém o tempo fechado e chuvoso na capital paulista, que deve registrar temperatura mínima de 12°C e máxima que não deve superar os 14°C. "Essa pequena amplitude térmica, associada à presença do ar frio polar, vai causar uma forte sensação de frio no decorrer do dia", acrescenta o órgão municipal.

O tempo instável e chuvoso segue no decorrer da quinta-feira, porém com menor volume de precipitação. Será mais um dia com pequena amplitude térmica e temperatura máxima prevista de apenas 15°C.

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Chegada do inverno

O inverno de 2026 começou no domingo, 21, e, segundo a Climatempo, a primeira semana da estação será marcada por chuvas e um frio mais intenso nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

O frio mais acentuado deve-se ao deslocamento de uma massa de ar de origem polar. Há a possibilidade de neve em Estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de chances de geada em áreas de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

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O início do inverno também será marcado por chuvas. No Sudeste e no Centro-Oeste as chances de chuvas serão maiores ao menos até quinta-feira. Há, inclusive, o risco de chuvas moderadas a fortes e com raios.

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