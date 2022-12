Chuva causa mortes e deixa Balneário Camboriú em estado de atenção

Da Redação

A previsão é que o volume de chuva persista

O grande volume de chuvas que cai em Balneário Camboriú e Camboriú nas últimas horas, fez com que os municípios ficassem em estado de alerta. Nesta terça-feira, 20, a Prefeitura de Camboriú confirmou dois óbitos, decorrentes de um deslizamento em uma residência no Jardim Aliança. Duas primas adolescentes, uma de 16 e a outra de 17 anos, morreram no soterramento. A irmã caçula de uma delas, de cerca de 9 anos, foi levada para o hospital.

fonte: Reprodução / Prefeitura de Camboriú

De acordo com a Defesa Civil, choveu cerca de 210 mm nas últimas 24h, sendo 56mm somente das 0h até às 3h de terça-feira, dia 20. A previsão é que o volume de chuva persista, o que contribui consideravelmente para que o solo fique ainda mais encharcado. A previsão é que os maiores volumes atinjam a cidade de Camboriú e região nesta terça-feira, dia 20, durante o dia e na madrugada de quarta-feira, dia 21. A plataforma que envia SMS à população se encontra com instabilidade.



Pontos atingidos



A Defesa Civil registrou alagamentos em várias ruas dos bairros: Monte Alegre, Areias, Santa Regina, São Francisco de Assis, Tabuleiro, Centro, Jardim Bela Vista (Bacia), Rio do Meio e Rio Pequeno. Além de deslizamento de terra pontuais no Tabuleiro, Monte Alegre e Rio Pequeno.

Um veículo foi arrastado pela correnteza no Rio do Meio, o motorista foi resgatado e não sofreu ferimentos.

No Jardim Europa a água está passando por cima da ponte e atingido várias ruas, com isso, algumas famílias já saíram de suas residências. Até o momento, 12 pessoas estão no abrigo do município. Os bairros Santa Regina e Areias estão sem energia elétrica.

Nesta terça-feira, há pontos de bloqueio na Rua Acre com a Rua São Paulo, Avenida do Estado com a Rua São Paulo, Avenida Panorâmica, Avenida das Flores, Morro do Boi Km 138 e Avenida Alvin Bauer com a 4ª Avenida. Já o principal ponto alagado é a 6ª Avenida.

Saúde

Por conta das fortes chuvas, os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e nas Especializadas estão prejudicados pela dificuldade dos funcionários chegarem aos postos. Os agendamentos serão suspensos, e os casos urgentes devem procurar a UPA das Nações, o PA da Barra ou o Hospital Ruth Cardoso. Consultas e exames serão reagendadas. O atendimento se dá, prioritariamente, às emergências.

Rio Camboriú

A forte e constante chuva na região, eleva o nível do Rio Camboriú, atingindo 3.20 metros na régua de medição na manhã desta terça-feira, conforme o monitoramento diário feito pela Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMASA).

Com isso, o rio transbordou acima do ponto de captação de água bruta, localizado em Camboriú. Já na parte do rio que desce em direção à Praia, se mantém dentro da calha.

A vazão média agora pela manhã é de 600 litros por segundo. A captação, o tratamento e o abastecimento de água em Balneário Camboriú ainda estão normais.

BC Trânsito

O atendimento na autarquia está suspenso na manhã desta terça-feira até segunda ordem, já que funcionários não estão conseguindo chegar ao local de trabalho.

Devido ao grande volume de chuvas, as placas semafóricas acabam por absorver umidade, fazendo com que o mecanismo de preservação do aparelho deixe os semáforos no modo intermitente. Ao se deparar com uma situação assim, a BC Trânsito pede aos condutores que dirijam com cautela, principalmente nos cruzamentos, para evitar acidentes. É importante ligar para a Central 153, que funciona 24 horas, informando a situação.

O estacionamento rotativo encontra-se suspenso nesta terça. Os agentes de trânsito seguem atendendo ocorrências pelo 153.

Transporte Coletivo

A PGTur informa que devido aos transtornos e alagamentos nas principais vias da cidade causados pelas fortes chuvas que caíram nas últimas horas, a operação do transporte público na cidade ficou impossível.

A empresa segue monitorando a situação das vias, dando suporte para os colaboradores vítimas das chuvas e o transporte público será restabelecido assim que houver condições de tráfego e de segurança aos usuários.

Segurança

Bombeiros de Tijucas, Bombinhas , Itapema e São João Batista se fazem presentes na força tarefa realizada em Camboriú e região. O Corpo de Bombeiros de Camboriú acompanha as situações e orienta as famílias que têm idosos e/ou crianças que fiquem atentos e ao identificarem algum risco saiam de sua residência e procurem os pontos de abrigo disponibilizados pelo município.

Abrigo

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social está disponibilizando um ônibus e também veículos para que as famílias possam ir até os pontos disponibilizados pelo município para abrigo.

Para o Distrito Monte Alegre, a comunidade deve procurar o Centro Adão da Rosa, localizado na Rua Flamboyant 95, no bairro Monte Alegre. Outro ponto disponibilizado é o Ginásio Francisco Duarte, localizado na Avenida José Francisco Bernardes, 1426, no Bairro Areias.

A Secretaria de Educação informa que devido as fortes chuvas, as aulas nos polos de férias estão suspensas nesta terça-feira, dia 20. A Defesa Civil e as secretarias de Agricultura, Obras e Desenvolvimento e Assistência Social, além do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, estão de plantão durante toda a madrugada.

Com informações do portal BC Notícias.

