Chuva causa alagamentos e regiões da capital de SP ficam em estado de atenção

Da Redação

A chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 26, causou o transbordamento de dois córregos e manteve a maior parte em sinal de alerta para alagamentos desde as 18h. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGESP), também houve queda de granizo no bairro do Ipiranga, por volta das 18h26.

continua após publicidade .

Ao fim da tarde, as rajadas de vento variavam entre 28,4 e 50 quilômetros por hora, nas estações meteorológicas de São Miguel Paulista e da Pena, respectivamente. Os córregos Ipiranga e Moinho Velho, ambos na zona sudeste, transbordaram, causando alagamentos na altura do bairro do Ipiranga.

Há ainda a possibilidade de transbordamento para os córregos Franquinho e Ponte Rasa, ambos na zona leste. Até as 19h30, todas as zonas de São Paulo (Leste, Oeste, Norte, Sul e Sudeste), assim como a região central e as marginais Tietê e Pinheiros estavam em estado de atenção para alagamentos.

continua após publicidade .

De acordo com o CGESP, a instabilidade no clima de São Paulo ocorre pelo calor da temporada e a entrada da brisa marítima na cidade. Imagens do radar meteorológico da Prefeitura mostram precipitação forte, com potencial para mais queda de granizo, rajadas de vento e formação de alagamentos, na Zona Sul, em Santo Amaro e Cidade Ademar, enquanto as chuvas seguem com lento deslocamento.

A previsão é que o clima continue assim na próxima quinta-feira, 27, com os termômetros oscilando dos 21ºC aos 34ºC ao longo do dia. Já na sexta, a frente fria deve avançar para o litoral do Estado e deixar a capital com o tempo abafado durante a manhã.