Chuva arrasta primos de 10 e 11 anos: 'Nasceram e morreram juntos'

O plano dos primos Dandara Vida, 10 anos, e Eduardo Leonel Chrestan, 11, era fazer turismo em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Durante o temporal que castigou a cidade, no entanto, as crianças acabaram arrastadas pela lama e estão entre os 46 mortos na tragédia provocada pela chuva até o momento.

De acordo com a família, Dandara e Eduardo eram vizinhos no Jardim Estrela, em Santo André, no ABC paulista, e viviam como irmãos. “Eles nasceram juntos, estudaram juntos e, infelizmente, morreram juntos”, diz Julia Alyssa Vicente, 18, prima dos dois.

Artesãos, os pais de Dandara, Anderson Cazé, 43, e Fabiana Souza, 40, costumam aproveitar a alta temporada para vender anel, brinco e pulseira em São Sebastião. Neste feriado de Carnaval, o casal decidiu também levar a única filha e o sobrinho para curtirem a praia.

Tragédia em São Sebastião

A casa, alugada no alto de um morro, na Barra do Sahy, teria sido uma das primeiras atingidas por deslizamentos. “Minha prima acordou com o barulho de árvore caindo, mas não deu tempo de levantar porque a casa desmoronou”, conta Julia.

Conforme ela, Anderson até conseguiu segurar as crianças por um tempo, mas, atingido pela enxurrada de lama, pedras e árvores fraturou a bacia e as duas pernas. A esposa também sofreu fratura exposta nos dois braços. O casal está no hospital, em Caraguatatuba.

O corpo de Dandara foi localizado momentos depois do temporal. Já o de Eduardo, soterrado sob a lama, só foi localizado na tarde de segunda-feira (20).

As informações são do Metrópoles.

