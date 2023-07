'Churrasco' de crocodilo: homem pode ser preso por assar réptil

Siga o TNOnline no Google News

Um chef de cozinha se tornou motivo de polêmica nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece assando um crocodilo na churrasqueira. Os seguidores criticaram a atitude do homem e afirmaram que ele poderia ser preso por cozinhar o réptil.

Na publicação postada no último dia 27 de junho, o mexicano Regio Parrillero, que também é influenciador, afirmou que teve permissão da Secretaria do Meio Ambiente e de Recursos Naturais do México (Sermanat) para cozinhar o animal.

Contudo, em um comentário, uma seguidora alertou sobre o artigo 420 do Código Penal Federal do México: “Uma pessoa que ameace a biodiversidade e mate um crocodilo pode pegar nove anos de prisão.”

O cozinheiro ignorou as críticas e explicou o que faria com o animal: “Como podem ver, tem uma carne branca e muito tenra, que lembra a textura de um filete de peixe. Tem gosto de frango, mas com uma textura diferente. Fiz alguns tacos para experimentar e selei a vácuo o resto”.

ASSISTA:

