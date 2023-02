Churrascaria sugere que veganos 'se matem' e enfurece a web

Da Redação

Depois da "piada", veganos da região e de fora da cidade foram até a página da churrascaria criticar a postura do estabelecimento

A churrascaria Nice to Meat, em Santos, viralizou depois de colocar uma placa na frente do restaurante sugerindo que veganos "se matem". A provocação foi escrita a giz em uma placa em frente à churrascaria: "Sugestão da Dona Nice! Opção vegana: se mata!".

Dona Nice é o nome de um personagem fictício criado pelo restaurante. Depois da "piada", veganos da região e de fora da cidade foram até a página da churrascaria criticar a postura do estabelecimento. Até não-veganos reclamaram. O dono do local publicou vídeo se desculpando. (Assista abaixo).

Depois da polêmica, o dono do restaurante, identificado apenas como Lucas, publicou um vídeo no perfil da churrascaria no Instagram em que pede desculpas ao lado de um texto de retratação.

"Reiteramos aqui nossos mais sinceros pedidos de desculpas, entendendo que o tema da brincadeira de mau gosto que fizemos ontem [quinta-feira, 2] jamais deveria ser feita", disse. "Nosso Instagram, assim como nossa casa, é um lugar para que as pessoas se divirtam. Claro que existem pessoas que não gostam da nossa comunicação e está tudo bem!"

Veja:

Com informações Uol.

