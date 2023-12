Chocante: moto desgovernada invade estabelecimento em alta velocidade

As imagens circulam as redes sociais

Um acidente impressionante foi registrado na manhã da última segunda-feira (18). Uma motocicleta desgovernada invadiu um ponto de mototáxi e colidiu violentamente contra a parede do estabelecimento. O flagrante do acidente circula nas redes sociais. (Assista abaixo)

O caso ocorreu em Serra Talhada, no estado de Pernambuco, e terminou com dois homens feridos. Um deles é o condutor da moto envolvida no acidente e o outro é um homem que estava sentado no interior do estabelecimento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer as vítimas. Ambos foram levados para o Hospital Eduardo Campos (HEC), e já receberam alta.

Por meio de um registro, é possível ver o motociclista de 34 anos invadindo o ponto de mototáxi. Ao entrar no local, ele colide fortemente contra a parede e outras motos que estavam estacionadas.

O motociclista que causou o acidente sofreu uma lesão no ombro. Ele disse aos socorristas que não se lembrava do que aconteceu nem do que fez ele perder o controle da moto. O mototaxista atingido, de 36 anos, também não teve ferimentos graves.

Veja:

