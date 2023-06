Chipanzé vê o céu pela primeira vez após ser confinada por 28 anos

Siga o TNOnline no Google News

O vídeo de uma chipanzé adulta vendo o céu pela primeira vez viralizou nas redes sociais e emocionou os internautas por conta da reação do animal. "Isso é tão devastador e bonito ao mesmo tempo", definiu uma jovem ao assistir o registro. Veja no final da matéria.

Vanilla, de 28 anos, passou grande parte da sua vida trancada em uma gaiola em um laboratório experimental em Nova York, nos Estados Unidos. A chipanzé foi resgatada e levada para o santuário "Wildlife WayStation", na Califórnia, onde era mantida dentro de um cercado coberto.

O local foi fechado em 2019, fazendo com que 480 animais precisassem ser realocados. Com isso, Vanilla foi novamente transferida. Dessa vez, ela foi encaminhada para o santuário "Save The Chimps", que fica na cidade de Fort Piece, na Flórida.

O próprio santuário publicou em suas redes sociais, no último dia 15 de junho, o registro da primeira vez que a chipanzé viu o céu. Com milhares curtidas e visualizações, a gravação é uma amostra da felicidade do animal ao voltar para o seu "habitat".

Nas imagens é possível ver o momento em que Vanilla foi solta pela primeira vez junto com outros dois chipanzés, batizados de Shake e Dwight. Ela sai do confinamento e se surpreende ao olhar para o céu e andar novamente por uma área verde.

