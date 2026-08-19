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China faz foguete pousar 'de ré' em terra firme

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A China realizou nesta quarta-feira, 19, o primeiro lançamento com pouso controlado de um foguete em terra firme. A agência estatal de notícias chinesa Xinhua informou que o foguete reutilizável Zhuque-3 foi lançado na manhã desta quarta-feira e que seu primeiro estágio foi recuperado posteriormente.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver quando o foguete decola e, depois, pousa "de ré" em solo. O primeiro estágio é a parte do veículo que concentra motores e combustível e é responsável por impulsionar o foguete durante a primeira etapa do voo. É a segunda vez que o país recupera um estágio de foguete, mas a primeira que o feito é realizado em terra.

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A SpaceX, de Elon Musk, e a Blue Origin, de Jeff Bezos, recuperam foguetes desde 2015, ajudando a reduzir os custos de lançamento ao reutilizar equipamentos que, de outra forma, seriam descartados após transportar satélites e outras cargas ao espaço.

A Xinhua afirmou que a operação desta quarta-feira também marcou a primeira utilização, pela China, de pernas de pouso retráteis e classificou o resultado como um "grande avanço na tecnologia de foguetes reutilizáveis do país".

Em 10 de julho, o primeiro estágio de um foguete Long March-10B se separou do segundo estágio após a decolagem e retornou a uma plataforma no mar. Na ocasião, o estágio foi recuperado por meio de um sistema de captura com rede.

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No dia seguinte, o Japão realizou o primeiro voo de teste de um foguete reutilizável experimental, que decolou e pousou em segurança.

Tóquio também tenta alcançar o nível tecnológico necessário para reduzir os custos de lançamento e competir no mercado espacial global. (Com informações da Associated Press)

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CHINA/FOGUETE/POUSO CONTROLADO/TERRA FIRME
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