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China aceita pedido da Novo Nordisk para vender Wegovy em comprimido contra obesidade

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Novo Nordisk informou que o regulador de medicamentos da China aceitou seu pedido para vender no país seu medicamento para perda de peso.

Em comunicado nesta quinta-feira, 27, a farmacêutica dinamarquesa disse que a Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA, na sigla em inglês) iniciou a análise do pedido de registro e comercialização do Wegovy em forma de comprimido.

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O Wegovy é um medicamento do tipo GLP-1, classe que imita um hormônio natural do corpo humano para ajudar a controlar o apetite e reduzir o açúcar no sangue.

Segundo a Novo Nordisk, o medicamento recebeu aprovações de registro em países como Estados Unidos e Reino Unido e foi lançado no mercado americano em janeiro. A empresa afirmou que o Wegovy já soma mais de 5 milhões de prescrições nos EUA.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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CHINA/NOVO NORDISK/MEDICAMENTO/OBESIDADE
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